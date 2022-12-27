Войска РФ несут большие потери, но продолжают наступление под Бахмутом, - Генштаб

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы населенных пунктов Мефедовка и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огирево и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречное, Купянск, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха - Луганской.

На Лиманском направлении вражеский огонь фиксировался возле Дибровы в Луганской области и Ямполевки и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны районы населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении артиллерийское поражение потерпели районы Угледара, Пречистовки, Времовки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков и ствольной артиллерии по районам Темировки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандреевки, Каменского и Плавней Запорожской области.

На Херсонском направлении снова от российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и города Херсона. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

В связи со значительными потерями личного состава в Луганской области отмечается увеличение случаев дезертирства российских военнослужащих и оставление боевых позиций. С целью удержания контроля за ситуацией, российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, состав боеприпасов, а также один другой важный военный объект.