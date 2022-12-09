Войска РФ нанесли ракетный удар по Сумской области: подробности

Сегодня вечером, 9 декабря, около 21:00 российские военные нанесли ракетный удар по Великописаревской громаде Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Сообщается, что в результате обстрела зафиксированы существенные разрушения гражданских строений и инфраструктуры. Подробности разрушений будут опубликованы позже.

Как сообщалось, за минувшие сутки россияне нанесли очередные удары по приграничным территориям Сумской области. В регионе было зафиксировано более пятидесяти прилетов.

Также мы писали, что 6 декабря оккупанты нанесли несколько ударов по Сумской области. Снаряды попали в местную ферму, в результате чего 17 животных погибли от осколочных ранений.

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