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Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о работе ПВО

Понедельник 01 января 2024 07:19
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Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о работе ПВО Фото: войска РФ ночью атаковали Украину Шахедами (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами". Силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook Генерального штаба ВСУ и выступление руководителя пресс-центра Сил обороны юга Украины Натали Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"За прошедшие сутки, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 96 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 66 ударных БПЛА", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Также отмечается, в текущие сутки захватчики вновь нанесли авиационный удар, применив 26 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силі ПВО сбили 21 вражеский дрон.

"Шахеды" направлялись между высотной застройкой и заходили на разные направления удара. Портовая инфраструктура снова находилась под угрозой. Произошло попадание на одном из таких объектов, вспыхнул пожар, но его удалось быстро устранить", - заявила Гуменюк.

По ее словам, через зону ответственности Сил обороны юга за ночь пролетело около 60 "Шахедов", и более 50 из них были уничтожены.

"Во всех областях в зоне нашей ответственности работали ПВО. Больше всего в Одесской области, более 30 дронов были сбиты", - добавила руководитель пресс-центра.

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дрони ПВО Вторжение России в Украину
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