RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ вывели в Черное море подлодку: сколько на дежурстве носителей "Калибров"

Фото: войска РФ вывели в Черное море подлодку (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Российские войска вывели в Черное море подлодку, оснащенную четырьмя пусковыми установками ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОК "Юг".

"В Черном море враг, в очередной раз маневрируя имеющимися силами, произвел ротацию надводного ракетоносителя на подводный. В настоящее время на боевом дежурстве 7 кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель, снаряженный 4 "Калибрами", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Также сообщается, что надводный ракетоноситель находится в боевой готовности, расположен в пункте базирования, и может выйти на дежурство в море в любой момент. В связи с этим уровень ракетной угрозы остается высоким.

Войска РФ используют Черное и Азовское моря для военных целей

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ использует Черное и Азовское моря для своих военных целей. Так, Азовское море полностью находится под контролем РФ. С восточного побережья оккупанты часто выпускают по Украине дроны-камикадзе.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный и уничтожения ряда кораблей Черноморского флота РФ. Однако враг продолжает использовать море для запуска крылатых ракет по Украине.

Вчера, 17 июня, оккупанты вывели в Черное море два носителя ракет. Общий залп составлял 16 крылатых ракет "Калибр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину