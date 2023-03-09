Войска РФ трижды обстреляли общину в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии

"Террор Никопольского района не прекращается. Есть пострадавший. В течение дня оккупационная армия РФ трижды нанесла удары по Красногригоревской общине из тяжелой артиллерии", - написал Лукашук.

В результате обстрела 73-летний мужчина получил ранения, пострадавшего госпитализировали. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. В общине разбито с десяток частных домов и три хозяйственных постройки.

Как сообщается, в других районах области в течение дня было тихо.