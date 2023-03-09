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Войска РФ трижды обстреляли общину в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии

Фото: войска РФ трижды обстреляли общину в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 9 марта, российские войска в течение дня трижды обстреляли Красногригорьевскую общину Никопольского района из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Террор Никопольского района не прекращается. Есть пострадавший. В течение дня оккупационная армия РФ трижды нанесла удары по Красногригоревской общине из тяжелой артиллерии", - написал Лукашук.

В результате обстрела 73-летний мужчина получил ранения, пострадавшего госпитализировали. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. В общине разбито с десяток частных домов и три хозяйственных постройки.

Как сообщается, в других районах области в течение дня было тихо.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия ночью и утром 9 марта атаковала Днепропетровскую область дронами и ракетами. В результате атаки есть жертва и пострадавшие.

Также ранее мы писали, что в среду, 8 марта, российские оккупанты обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки были ранены 5 человек.

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НикопольДнепропетровская областьВойна России против Украины