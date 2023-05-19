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Войска РФ продвинулись в Марьинку, но ВСУ усложнили задачу оккупантам, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска продвинулись в город Марьинку, однако Силы обороны смогли очень усложнить задачу оккупантам.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

По ее словам, горячее всего сейчас на трех направлениях - Авдеевский, Марьинский, Бахмутский.

"Там сейчас идут жесткие бои. Враг имеет целью взять под контроль Авдеевку и Марьинку", - заявила Маляр.

Она добавила, что оккупанты на Авдеевском направлении сосредоточили основные усилия и пытается захватить город, но украинские воины стойко удерживают оборону и контролируют Авдеевку.

"В Марьинке враг продвинулся в город, шли бои фактически в центре, но наши силы обороны очень усложнили врагу задачу. Столкнувшись с мощным сопротивлением в городе, враг направил свои усилия на фланги вокруг города - на севере и юге", - заявила Маляр.

Она подчеркнула, что россияне несут значительные потери на этих направлениях - как в живой силе, так и в технике, но не останавливаются.

Ситуация на Марьинском направлении

В ходе полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты продвинулись в Марьинке 22 марта. 20 апреля ВСУ отбросили противника из города и вернули фронт боевых действий в состояние до 24 февраля.

Все это время в Марьинке продолжаются бои. Сейчас в городе нет гражданских, только военные. В декабре стало известно, что 3/4 части города оккупировано российской армией. Сейчас город полностью разрушен российской армией.

По свежим данным Генштаба ВСУ, самые горячие бои по-прежнему ведутся за Бахмут и Марьинку. В течение суток произошло 70 боевых столкновений.

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