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Войска РФ продвинулись на двух направлениях: карты ISW

Иллюстративное фото: ВСУ продвинулись в районе Новопавловки (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области и в районе Покровска, а украинские в районе Новопавловки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Восточная ось

Курское направление. Российские войска продолжали наступление. Сообщается, что украинские войска нанесли удары в районах Глушково и Теткино. Также на спутниковых снимках видны повреждения завода "Энергия" в Ельце Липецкой области.

Сумская область. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-востоке от города Сумы. Они атаковали в районе Кондратовки и Андреевки, а также в районе Юнаковки и Варачино. Украинские войска контратаковали в районе Кондратовки и Андреевки, а также в районе Садков и Яблоновки.

Харьковская область. 18 июля российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако подтвержденного прогресса не добились. Они атаковали в районе Волчанска, Старицы и Зеленого.

Купянское направление. Российские войска атаковали в районе Купянска - возле Радковки, Красного Первого, Степовой Новоселовки и в направлении Песчаного.

Лиманское направление. Войска РФ атаковали в направлении Шандрыголово, Коровьего Яра и Среднего, а также в районе Нового Мира и Редкодуба, Торского и Серебрянского леса.

 

Донецкая область

Северское направление. Российские войска продолжали наступательные действия на Сиверском направлении, но продвижения не получили.

Часов Яр и Торецк. Захватчики атаковали вблизи самого Часова Яра, в районе Орехово-Васильевки и в районе Белой Горы, Предтечина и Ступочек. По неподтвержденным данным, захватчики продвинулись в районе Попова Яра и Щербиновки.

Покровск. Согласно оценке геолокационных кадров, российские войска недавно продвинулись в Лысовке и, возможно, захватили населенный пункт.

Новопавловское направление.  Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что Силы обороны Украины недавно населенный пункт к югу от Новопавловки и продвинулись к юго-западу от Комара.

 

Южная ось

Как указывают аналитики ISW, войска РФ продолжили наступление в направлении Гуляйполя и на западе Запорожской области, но не продвинулись.

Также оккупанты продолжали ограниченные наступления на Херсонском направлении, однако безрезультатно.

 

 

Ситуация на фронте 18 июля

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о том, что с начала суток 18 июля на фронте произошло 138 боевых столкновений. Горячее всего ситуация остается на Покровском направлении.

Оккупанты нанесли 61 авиационный удар, сбросив при этом 81 управляемую бомбу.

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