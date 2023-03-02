Войска РФ усиливают оборону на юге и отражают атаки ВСУ возле Кременной: карты боев ISW

Луганское направление: ВСУ отбили все атаки оккупантов западнее Купянска

Войска РФ укрепляют позиции на государственной границе в Белгородской области. Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы перебросили инженерное оборудование и устанавливают противотанковые мины в Новостроевке и Горьковском Белгородской области, примерно в 47 км к северо-западу от Харькова.

Оккупанты также продолжили наступательные действия на рубеже Купянск – Сватово – Кременная. В Минобороны РФ заявили, что российские войска отразили наступление трех украинских диверсионных групп в районе Новоселовского (примерно 14 км к северо-западу от Сватово) и Тымковки (около 20 км к востоку от Купянска).

Российский блогер отметил, что ВСУ отразили все российские атаки на Ямполевку, Невское и Макеевку. Также российские источники сообщают, что украинские войска ведут бои за господствующие высоты в районе Кременского леса. ВСУ также нанесли удар по складу боеприпасов оккупантов в Кадиевке Луганской области.

Донецкое направление: оккупанты продвигаются у Бахмута

Российские войска продолжают наступление на бахмутском направлении и атаковали сам Бахмут, Часов Яр (10 км к западу) и ряд других населенных пунктов. Кадры с геолокацией, опубликованные 1 марта, подтверждают, что российские войска продвигались к южным окраинам Бахмута.

Российские источники утверждали, что боевики ЧВК "Вагнера" продвинулись в пределах Бахмута в районе мясокомбината и до берега реки Бахмутовки, протекающей через восточный Бахмут. Оккупанты заявляют, что атакуют украинские позиции вдоль трассы Т0504 Константиновка-Часов Яр-Бахмут в районе Ивановского и что украинские войска отходят из Часового Яра. Украинские официальные лица продолжают подчеркивать, что ВСУ имеют возможность провести контролируемый вывод из Бахмута, если они сочтут это целесообразным.

Российские источники утверждают, что оккупанты ведут бои возле Новобахмутовки (12 км к северу от Авдеевки) и пытаются прорвать украинскую оборону в Авдеевке.

Южное направление: войска РФ усиливают оборону на юге Запорожской области

Войска РФ продолжают обороняться на юге Украины, но пытаются создать условия для будущих наступательных операций. На снимках, опубликованных 28 февраля, видны новые российские траншеи и бетонные укрепления в Запорожской области.