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Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области, есть пострадавшая

Фото: Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Приграничье Сумской области подверглось обстрелу со стороны российских оккупационных войск. В результате за день в регионе произошло 147 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

Так, российские оккупанты сбросили на территорию Шалигинской общины со своего беспилотника один ВОГ. Помимо этого они совершили артиллерийский обстрел ОТО. Во время обстрела осколочное ранение в предплечье получила местная жительница. Помимо этого повреждены водонапорная башня и жилой дом, в результате прямого попадания.

Также захватчики обстреляли из артиллерии Ворожбянскую общину, в результате чего повреждены пять частных домов и линия электроснабжения.

Кроме того, в результате артиллерийского обстрела Хотинской общины, повреждены четыре жилых дома в селе Писаревка.

Помимо этого под вражеским минометным огнем оказались территории Миропольской, Эсманской и Краснопольской общин.

Также россияне били из минометов и АГС по Белопольской общине, а по Юнаковской общине - из артиллерии и минометов.

При этом российские оккупанты сбросили три мины на территорию Новослободской общины.

Ситуация в Сумской области

Сумская область граничит с Россией, поэтому оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию области. Однако благодаря украинским военным весной прошлого года все захваченные территории были возвращены под контроль Украины.

После вывода российских войск с территории области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Ежедневно военные РФ обстреливают область из минометов и артиллерии.

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