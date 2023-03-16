Войска РФ обстреляли из минометов приграничье Сумской области

Так, в период с 12:40 до 13:00 оккупанты нанесли минометные удары по населенному пункту Стариково. Зафиксировано 20 "прилетов".

Кроме того, с 14:24 до 15:15 россияне вновь обстреляли из миномета 120 мм) район н.п. Стариково. Был 21 "прилет".

По данным военных, потерь среди личного состава и техники нет. При этом информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, сегодня оккупанты утром атаковали Белопольскую общину Сумской области из артиллерии и гранатомета.

Кроме того, вчера россияне обстреляли четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.

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