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Войска РФ обстреляли из минометов приграничье Сумской области

Фото: Войска РФ обстреляли из минометов приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 16 марта, пророссийские войска вновь обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 12:40 до 13:00 оккупанты нанесли минометные удары по населенному пункту Стариково. Зафиксировано 20 "прилетов".

Кроме того, с 14:24 до 15:15 россияне вновь обстреляли из миномета 120 мм) район н.п. Стариково. Был 21 "прилет".

По данным военных, потерь среди личного состава и техники нет. При этом информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, сегодня оккупанты утром атаковали Белопольскую общину Сумской области из артиллерии и гранатомета.

Кроме того, вчера россияне обстреляли четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.

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