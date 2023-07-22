RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Донецкой области, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Донецкая область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики обстреляли кассетными боеприпасами Дружковскую громаду в Донецкой области. В результате обстрела ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дружковской МВА в Telegram.

"После попадания кассетными боеприпасами в жилой дом, по предварительным данным, ранены два жителя", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что их доставили в лечебное учреждение.

Кроме того, в результате обстрела повреждены около 12 домов частного сектора.

Пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева заявила, что оккупанты обстреляли Дружковку из РСЗО "Смерч".

"В результате атаки войск РФ осколочные ранения получили двое мужчин, 70 и 31 года", - заявила она в комментарии "Суспільному".

Обстрелы Донецкой области

На сегодняшний день Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов погибли шесть жителей региона: четыре - в Нью-Йорке и еще два в Дружбе. В том числе пять человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна России против Украины