RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ обстреляли Херсонскую область, погиб тракторист

Иллюстративное фото: Войска РФ обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате атаки погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

24 августа около 13:50 российские военные обстреляли Станиславскую общину в Херсонской области. 

Под обстрел россиян попал водитель трактора, который работал в поле вблизи одного из населенных пунктов. От полученных ранений он погиб на месте. 

"Сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора", - говорится в сообщении. 

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают Херсонскую область после освобождения Силами обороны Украины правого берега Днепра. Для ударов военные РФ применяют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

За прошедшие сутки, 23 августа, россияне совершили 99 обстрелов региона. В общем они 497 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. В частности по Херсону было выпущено 32 снаряда.

В результате обстрелов за сутки пострадали семь человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины