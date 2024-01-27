Войска РФ обстреляли Херсонскую область, есть раненый

Так, российские оккупанты ударили по Тягинке.

В результате обстрела травмы получил 66-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки, 26 января, враг совершил 85 обстрелов территории региона. Всего было выпущено 340 снарядов с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и беспилотников. По Херсону "прилетело" 32 снаряда.

Врага попал в:

жилищные кварталы населенных пунктов области;

учебное заведение в Херсоне.

Кроме того, один человек получил ранения.

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