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Войска РФ обстреляли из "Града" Запорожскую область, есть пострадавшие

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Суббота 15 июля 2023 17:29
Войска РФ обстреляли из "Града" Запорожскую область, есть пострадавшие Фото: войска РФ обстреляли Запорожскую область (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Запорожская область оказалась под обстрелом российских войск. Они атаковали регион из "Града".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Россияне обстреляли поселок Степногорское, а в результате чего попали по админзданию поселкового совета.

Из-за российских обстрелов ранения получили три человека - две женщины и один мужчина.

Фото: Войска РФ обстреляли из "Града" Запорожскую область (t.me/ermaka2022)

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Недавно российские оккупанты обстреляли прифронтовые города в Запорожской области. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Также оккупанты обстреляли город Орехов, в результате чего погибли семь человек.

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