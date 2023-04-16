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Войска РФ обстреляли из артиллерии Никопольский район, есть раненые

Фото: Войска РФ обстреляли из артиллерии Никопольский район (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В течения воскресенья, 16 апреля, российские оккупационные войска дважды открывали огонь по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"В течение дня враг дважды открывал огонь. Выпустил из тяжелой артиллерии почти десяток снарядов", - написал он.

Глава ОВА уточнил, что под обстрелы, кроме Никополя, попала и Червоногригорьевская община.

По словам главы Никопольского района Евгения Евтушенко, в результате обстрелов пострадали два мирных жителя района.

"Раненому мужчине, 1965 года рождения, оказана амбулаторная медицинская помощь. Госпитализированной женщине, 1984 года рождения, оказана необходимая медицинская помощь, ее состояние стабильное", - написал он в Telegram.

Он добавил, что от вражеского обстрела повреждены храм, пять частных жилых домов, четыре хозяйственных постройки, два автомобиля, линии электросети. Одна хозяйственная постройка уничтожена.

Фото: Войска РФ обстреляли из артиллерии Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, сегодня Никополь оказался под обстрелом россиян. В результате атаки врага ранения получили два человека.

Кроме того, в ночь на 16 апреля российские войска обстреляли Запорожье и область. В городе Камышеваха в результате атаки разрушена церковь.

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