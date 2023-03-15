Войска РФ наступают в Бахмуте и строят укрепления на границе с Украиной: карты боев ISW

Луганское направление: войска РФ строят укрепления в Курской и Брянской областях

Российские войска продолжают строительство оборонительных сооружений вдоль границы России с Украиной в Курской и Брянской областях РФ. Также оккупанты держат войска в Белгородской области для проведения показательных акций, чтобы не допустить отхода украинских сил на другие направления.

Ранее эксперты ISW предполагали, что российские силы могут строить оборонительные укрепления для поддержки информационной операции, в которой украинские силы изображаются как непосредственная угроза российской территории.

Сообщается, что 14 марта оккупанты нанесли удары северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово – Кременная. Кадры с геолокацией, опубликованные 14 марта, указывают на незначительное продвижение войск РФ в направлении Новоселовского (14 км к северо-западу от Сватово). Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские силы на этом направлении теряют до роты (от 30 до 100 человек личного состава) в сутки, но не снижают количество атак.

Донецкое направление: войска РФ пытаются обойти Авдеевку

Российские войска продолжают наступать в районе Бахмута Донецкой области. Кадры с геолокацией, опубликованные 13 марта, показывают, что российские войска продвигались по улице Садовой в южной части Бахмута.

По данным российских источников, боевые действия все больше перемещаются в сторону западного Бахмута, также боевики ЧВК "Вагнера" пытаются выйти на линию Хромово – Богдановка в 5 км к западу от Бахмута.

Также 14 марта войска РФ продолжали наземные атаки в районе Авдеевки. Кадры с привязкой, опубликованные 13 марта, показывают, что российские войска продвинулись восточнее Красногоровки (примерно в 9 км к северу от Авдеевки). Российский блогер также утверждал, что оккупанты продолжают наступление в Красногоровке и пытаются обойти Авдеевку.

Южное направление: оккупанты готовятся к наступлению ВСУ

Оккупанты продолжили строительство укреплений в оккупированных районах Запорожской и Херсонской области. На снимках с привязкой, опубликованных 13 марта, видны российские блокпосты и оборонительные сооружения к югу от Токмака Запорожской области.

Ранее эксперты ISW отмечали, что в РФ нарастает беспокойство о предполагаемом украинском контрнаступлении на юге Украины, с чем связан озабоченности российского информационного пространства боевой мощью Украины.