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Войска РФ в очередной раз атаковали Харьковскую область: ранена женщина

Фото: россияне атаковали Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 27 октября, обстреляли село Кондрашовка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

По данным ОВА, сегодня российские военные в очередной раз атаковали территории Харьковской области, в частности в результате вражеского удара была травмирована 67-летняя женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением бедра.

"Медики оказывают всю необходимую помощь", - добавили в администрации.

Обстрел Украины

Напомним, российские оккупанты в ночь на 27 октября атаковали южные области Украины. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, беспилотники россияне выпускали в две волны.

Кроме того, враг при атаке использовал и баллистику "Искандер-М", ударив по Харьковской области. Силы ПВО сбили почти все беспилотники - пять из шести.

Что касается последствий, то в Николаевской области зафиксировали "прилет" в районе города Вознесенск, а в Харьковской области оккупанты нанесли ракетный удар по пожарной части в городе Изюм.

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харковВойна России против Украины