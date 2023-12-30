Войска РФ атаковали Херсонскую область, есть жертва

По его словам, российская армия обстреляла Антоновку.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина. В момент обстрела он находился во дворе дома", - сообщил глава ОГА.

Обстрел Херсонского вокзала

26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний сотрудник полиции Кировоградской области. Также в результате обстрела получили ранения двое сотрудников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, и двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин позже показал видео, а также фотографии последствий российского террористического удара.

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