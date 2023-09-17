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Войска РФ атаковали Херсон: пострадал один человек

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела один человек пострадал.

Об этом заявил начальник Херсонской MBA Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В Херсоне в результате обстрела армией РФ, совершенного около 16.00, ранен 19-й мужчина. В момент прилета он находился на улице", - сообщил он.

Сейчас парень находится в больнице.

До этого Мрочко сообщал, что город обстреливают с временно оккупированного Левобережья. 

Ситуация в Херсонской области

После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Сегодня россияне обстреляли Херсонский район. В результате обстрела села Садовое получил ранение правоохранитель.

Кроме того, из-за атаки на село Томина Балка Белозерского района погиб мужчина.

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ХерсонВойна России против Украины