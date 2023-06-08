Войска РФ 17 раз в день обстреляли приграничье Сумской области. В ОВА назвали последствия

Сумская область подверглась очередным обстрелам со стороны российских войск. Оккупанты за день 17 раз атаковали приграничные районы, и в некоторых общинах в результате вражеских ударов есть повреждения домов и зданий, объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Сумской областной военной администрации.

Вражеским обстрелам в течение вторника, 7 июня, подвергались 9 общин: Белопольская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Великописаревская ОТО. Было зафиксировано 153 взрыва.

Данные об атаках:

По территории Эсманской общины противник бил из минометов (2 взрыва).

Зноб-Новгородская община попала под минометный (12 взрывов) и артиллерийский ( 33 взрыва) обстрелы.

По территории Середино-Будской общины войска РФ били из минометов (31 взрыв). В результате одного из обстрелов повреждено админздание сельсовета, сельская церковь, бывший детский садик .

. С территории РФ было сброшено 5 мин на Шалыгинскую общину.

По территории Юнаковской общины россияне били из минометов (29 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).

Великописаревская община подвергалась вражескому артобстрелу (11 взрывов).

По территории Миропольской общины войска РФ били из минометов (6 взрывов).

Войска РФ сбросили на Хотинскую общину 7 мин. В результате атаки были повреждены склады предпринимателя, грузовик, а также уничтожены 4 т пшеницы.

Обстрелы Сумской области

Сумская область находится под обстрелами со стороны российских войск практически ежедневно. Оккупанты наносят удары с территории РФ, и для атак часто применяют минометы, САУ, АГС, артиллерию, а также наносят с вертолетов ракетные удары (НУРС).

На минувших выходных в Сумской области в результате вражеских обстрелов были пострадавшие среди гражданских лиц.