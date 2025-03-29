Войска "Коалиции желающих" в Украине: Стубб объяснил условия их введения

Войска "Коалиции желающих" могут быть направлены в Украину. Для этого надо, чтобы были выполнены несколько условий.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, пишет РБК-Украина со ссылкой на France 24.
"Многие люди путают условия и сроки. Поэтому мы должны рассматривать этот вопрос в два этапа", - сказал он.
Первая фаза, по словам Стубба, это прекращение огня, а второй этап - это фактическое мирное соглашение.
"Итак, для прекращения огня требуются определенные гарантии. Это означает, что вы можете помочь в воздухе, на море, возможно, на суше. Именно таким планированием сейчас занимаются наши военные. И политические решения, которые мы принимаем здесь, в Париже, являются частью этого первого этапа", - отметил он.
Второй этап, как подчеркивает Стубб, это когда мир поддерживается и согласовывается.
"Именно тогда вы вводите войска по урегулированию кризисных ситуаций или миротворческие войска на основе международного мандата. Итак, это две совершенно разные вещи. Прекращение огня - это все еще состояние войны, тогда как мирное соглашение - это когда начинается мир", - пояснил он.
Во Франции 27 марта прошел очередной саммит "коалиции желающих". Это группа стран, которые договорились поддерживать Украину в полномасштабной войне с РФ. Среди инициатив союзников возможная отправка войск в Украину.
Отметим, что ранее Стубб заявлял, что Финляндия пока не видит смысла в том, чтобы отправлять в Украину свои миротворческие войска на начальной стадии прекращения огня.
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