Войне не видно конца. Главнокомандующий ВС Швеции оценил ситуацию на фронте в Украине

В настоящее время Вооруженные силы Украины находятся в чрезвычайно сложной и трудной ситуации.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией и говорим с нашими украинскими коллегами о положении дел на местах, в том числе на встречах НАТО. Бои по-прежнему идут в тех же районах и на той же линии фронта. Ужасно видеть, сколько людей погибло, а города лежат в руинах", - заявил он.
Бюден отметил, что с начала наступления россияне не отвоевали много территории.
"Происходят лишь небольшие продвижения, линия фронта смещается то туда, то сюда - в общем, ситуация очень сложная. Война зашла в тупик уже несколько месяцев, и на данный момент не видно никаких изменений", - добавил он.
Военный считает, что Запад должен внимательно следить за Россией и понимать, что российский диктатор Владимир Путин сейчас готовит свою страну к очень долгой войне.
По его словам, у россиян по-прежнему больше военного потенциала и сил, которые "они могут использовать против украинцев, что еще больше усугубляет ситуацию на местах".
"Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем. В настоящее время россияне производят огромное количество вооружений, гораздо больше, чем мы можем поставить Украине", - отметил он.
Бюден считает, война в Украине будет продолжаться еще очень долго.
"Войне не видно конца, и ни Россия, ни Украина не обладают достаточным влиянием, чтобы выиграть ее в военном отношении. Я ожидаю, что война будет продолжаться еще очень долго. Мы уже учли это в наших стратегических планах безопасности и военной помощи Украине", - отметил он.
В последние дни на Харьковском направлении наблюдается активизация боевых действий со стороны российских оккупантов. Вражеские силы предпринимают попытки прорвать линию обороны украинских войск, но несут значительные потери и не достигают успеха.
Не сумев добиться прорыва, российские войска пытаются расширить фронт боевых действий в сторону Донецкой области. Однако и здесь они встречают ожесточенное сопротивление украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что украинские бойцы успешно отражают атаки врага в Харьковской области и наносят ему ощутимый урон.
Он также отметил, что ситуация на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях остается чрезвычайно сложной, но украинские силы держат оборону и не дают врагу прорваться.
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