Войне не видно конца. Главнокомандующий ВС Швеции оценил ситуацию на фронте в Украине

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и говорим с нашими украинскими коллегами о положении дел на местах, в том числе на встречах НАТО. Бои по-прежнему идут в тех же районах и на той же линии фронта. Ужасно видеть, сколько людей погибло, а города лежат в руинах", - заявил он.

Бюден отметил, что с начала наступления россияне не отвоевали много территории.

"Происходят лишь небольшие продвижения, линия фронта смещается то туда, то сюда - в общем, ситуация очень сложная. Война зашла в тупик уже несколько месяцев, и на данный момент не видно никаких изменений", - добавил он.

Военный считает, что Запад должен внимательно следить за Россией и понимать, что российский диктатор Владимир Путин сейчас готовит свою страну к очень долгой войне.

По его словам, у россиян по-прежнему больше военного потенциала и сил, которые "они могут использовать против украинцев, что еще больше усугубляет ситуацию на местах".

"Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем. В настоящее время россияне производят огромное количество вооружений, гораздо больше, чем мы можем поставить Украине", - отметил он.

Бюден считает, война в Украине будет продолжаться еще очень долго.

"Войне не видно конца, и ни Россия, ни Украина не обладают достаточным влиянием, чтобы выиграть ее в военном отношении. Я ожидаю, что война будет продолжаться еще очень долго. Мы уже учли это в наших стратегических планах безопасности и военной помощи Украине", - отметил он.