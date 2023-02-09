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На войне в Украине погибли более 20 российских генералов, - японская разведка

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Украина, Четверг 09 февраля 2023 09:50
На войне в Украине погибли более 20 российских генералов, - японская разведка Фото: на войне в Украине, вероятно, погибли 20 российских генералов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Более 20 российских генералов, вероятно, погибли на войне, которую Россия развязала против Украины. Это негативно сказывается на войска оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Издание ссылается на данные разведки Японии, полученные в сотрудничестве с США и странами Европы. По предварительной информации, на войне погибли более двух десятков генералов российской армии.

Японский генерал в отставке, бывший начальник штаба Сухопутных сил Киефуми Иват считает, что это число "невероятно большое". По его словам, гибель генералов ослабляет боевой дух солдатов.

Японская разведка предполагает, что украинские войска могли использовать сигналы мобильных телефонов, чтобы обнаружит российское командование.

По другой версии, украинские партизаны на оккупированных территориях помогают ВСУ обнаруживать российских командиров.

Стоит отметить, что в августе прошлого года британская разведка сообщала о 10 российских генералах, погибших в Украине.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне против Украины уже более 135 тысяч военных.

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