Войны, геноцид и ядерные угрозы. Аргументы за исключение России из Совбеза ООН

Украинская сторона выступает за исключение России из Совбеза ООН и Организации Объединенных Наций в целом. Для этого есть несколько аргументов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины .

Россия не является миролюбивой страной

МИД Украины отмечает, что Россия не соответствует основному критерию членства в Организации ООН. Согласно п.1 ст. 4 Устава, организация открыта для всех миролюбивых государств.

Однако действия Российской Федерации противоположны понятию "миролюбия". В течение 30 лет пребывания в ООН она отметилась войнами и захватом территорий других стран, силовым изменением границ и попытками удовлетворить неоимперские амбиции.

В настоящее время Украина страдает от полномасштабного вторжения Российской Федерации, которому предшествовали еще 8 лет вооруженной агрессии.

Попытка аннексировать Автономную Республику Крым и Севастополь, Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Херсонскую области и временная оккупация этих территорий является нарушением суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины. А также общепризнанных принципов и норм международного права.

Причем действия России в 2014 и 2022 годах были категорически осуждены резолюциями Генеральной ассамблеи ООН. В настоящее время она игнорирует все попытки вернуть ее к принципам миролюбия.

Кроме того, Россия вызывающе отказывается выполнять обязательный приказ Международного суда ООН и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости вывести войска и прекратить боевые действия в Украине.

Геноцид и "голодные игры"

Российские "оправдания" авиационных и ракетных ударов, энергетический шантаж и "голодные игры" путем блокирования экспорта украинского зерна свидетельствуют о том, что действия России являются не только геноцидом украинского народа, но и стали прямой угрозой международному миру и безопасности.

РФ регулярно совершает террористические акты против граждан Украины и других государств. Среди таких преступлений - катастрофа авиалайнера малазийских авиалиний MH17; теракт под Волновахой; обстрелы жилых кварталов микрорайона Восточный в Мариуполе; взрывы во время митинга за соборность Украины в Харькове; массированные обстрелы критической гражданской инфраструктуры.

Причем география преступлений России выходит далеко за пределы Украины. Речь идет и о продолжении политики СССР по незаконной оккупации Северных островов Японии, а также поддержке военных конфликтов в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Нагорном Карабахе. А также о манипуляции на тему якобы дискриминации русскоязычных в странах Балтии и о попытке переворота в Черногории.

Кроме того, не следует забывать и о вооруженной агрессии против Чеченской Республики Ичкерия, оккупации ее территорий и геноциде чеченского народа, а также о поддержке преступного режима Башара Асада и многочисленных преступлениях против сирийского народа.

Российская Федерация десятилетиями разжигает конфликты в Африке, в частности, дестабилизирует Буркина-Фасо, Ливию, Мали и Центральноафриканскую Республику.

Злоупотребление правом вето

В корне всех этих преступлений - не только политика России по разжиганию конфликтов, но и системная блокировка инициатив, необходимых для их разрешения. С 1991 года она 31 раз применила вето в Совете безопасности ООН, что почти вдвое больше, чем любой другой постоянный член Совбеза.

Яркие примеры злоупотребления правом вето:

блокирование создания трибунала по делу MH17;

блокирование признание массовых убийств в Сребренице геноцидом в Боснии и Герцеговине;

непродление мандата наблюдательной миссии ООН в Грузии;

отказ от усиления санкций против Северной Кореи;

блокирование 16 резолюций по Сирии.

Кроме того, на нынешнем этапе агрессии из-за безнаказанности Российская Федерация перешла к шантажу мирового сообщества угрозами применения ядерного оружия.