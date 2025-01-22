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Война изменила структуру экономики Украины, - эксперт

Украина, Среда 22 января 2025 13:43
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Война изменила структуру экономики Украины, - эксперт Фото: война изменила экономику Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Сидоров, Александр Белоус

Война не только нанесла значительный ущерб экономике Украины. Изменилась структура производства.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Владимир Власюк, директор госкомпании "Укрпромвнешэкспертиза".

"Враг также ведет войну против экономики Украины. Самые большие потери - это активы нашей промышленности, это часть сельскохозяйственной земли, которая оказалась под оккупацией, и, конечно, мы потеряли много энергетических объектов", - сказав Власюк.

По его словам, война повлияла на структуру экономики, выросла доля государственного управления. В то же время доля перерабатывающей промышленности в формировании ВВП, которая до войны составляла 10,1-10,3% уменьшилась до 8,2%.

По его данным, эта доля в Польше составляет 18%, в Турции - 23%. "Поэтому, доля промышленности на сегодня очень мала, а именно перерабатывающая промышленность - это основа экономики", - считает Власюк.

По оценкам Киевской школы экономики (КШЭ) прямые убытки украинской экономики от войны составили около 88 млрд долларов. Это сумма без учета потери жилья, доступа к образовательным, медицинским и другим социальным услугам. Среди отраслей промышленности больше всего пострадала металлургия.

В 2022-2023 годах наша металлургия ежегодно выплавляла 6,2-6,3 млн тонн и занимала 24-25 места в общемировом зачете. По данным ассоциации "Укрметаллургпром", в 2024 году Украина смогла произвести 7,6 млн тонн стали, что на 22% больше 2023 года, производство чугуна увеличилось на 18% - до 7 млн тонн, а объем изготовления металлопроката на 16% - до 6,2 млн тонн.

Война изменила структуру экономики Украины, - эксперт

Напомним, по оценке Всемирного банка, по состоянию на конец 2023 года, прямой ущерб от войны достиг почти 152 млрд долларов. При этом больше всего пострадали жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, сельское хозяйство и энергетика.

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