Война нанесла ущерб культурному наследию Украины на 2,6 млрд долларов, - ЮНЕСКО

Полномасштабная война России против Украины нанесла ущерб объектам культурного наследия страны примерно на 2,6 миллиарда долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"По состоянию на 24 февраля 2023 года общая стоимость ущерба от идентифицированных активов оценивается в 2,6 млрд долларов", - говорится в отчете ЮНЕСКО.
В частности, примерно 1,7 миллиарда долларов из этих расходов пришлось на "исторические города, здания и места, наполненные признанными культурными/социальными ценностями", 650 миллионов долларов на туристические объекты, 143 миллиона долларов на "движимые культурные ценности и коллекции, хранилища культуры" и 150 миллионов долларов на "здания/мастерской/ателье, посвященные культурным и креативным индустриям".
Наиболее пострадавшим регионом в Украине стала Харьковская область, которая понесла 30% общего ущерба своим культурным ценностям, добавляется в отчете. Ущерб оценивается примерно в 15,2 миллиарда долларов, что включает потери доходов от туризма, искусства, спорта, развлечений, отдыха, культурного образования, творческих и культурных индустрий.
"Война существенно повлияла на разнообразие и богатство культуры и культурного наследия в Украине, нанося вред культурной инфраструктуре и активам, уменьшая средства к существованию для создателей, носителей и практиков культуры, ограничивая доступ к культуре и препятствуя осуществлению культурных прав", - отметили в ЮНЕСКО.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что с начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили по меньшей мере 553 объекта украинского культурного наследия.
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