Война не помеха? Итальянские бренды спонсируют "русский балл" в Риме

"Укрепление культур" во время российской агрессии

Известно, что этот бал пройдет 14 января 2023 года в аристократическом дворце Бранкаччо в Риме в самом сердце итальянской столицы.

Как указано на сайте компании, которая патронирует мероприятие (речь идет об Eventi Roma), мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения российского композитора Сергея Рахманинова.

Фото: организаторы говорят, что "бал" нацелен на "укрепление культур" между Италией и РФ (eventi-rome.com)

Немало важен и тот факт, что это ежегодное мероприятие, которое проходит совместно с культурной Ассоциацией Amici della Grande Russia и Национальной компанией исторического танца UNESCO.

Итак, как видим, даже российская агрессия против Украины, которая длится уже целых 8 лет, никак не повлияла на это.

Но самым интересным оказалось то, что среди жюри, оценивающих постановки, костюмы и не только будет известный итальянский дизайнер обуви Джимми Балдинини и дизайнер - "королевая сумка" Элеонора Альтаморе.

Как указано на сайте организатора, этот балл "не простой балл, но и направлен на укрепление отношений и культурного обмена между Россией и Италией".

"Мероприятие традиционно проходит под патронатом Отдела культуры римской городской мэрии, Национальной компании исторического танца UNESCO", - также говорится в описании.

Итальянские бренды станут спонсорами

Ну и "вишенкой на торте" стало то, что именно в этот момент, когда идет уже полномасштабная война России против Украины, спонсором "российского балла" станет известная итальянская компания Baldinini.

Фото: итальянские бренды взялись спонсировать "русский балл" (eventi-rome.com)

А также есть целый список итальянских спонсоров "российского действа", а именно: институт красоты Velluto, винное хозяйство Ca D'Abruzzo, фирма по производству салями и сыров Stefanoni, черная икра от Premium Caviale Italia, отель CHP Colonna Pevero Hotel на Сардинии и "артистические" виллы и квартиры" Homart от вышеупомянутой дизайнер Элеоноры Альтаморе.

И, как итог, хочется добавить, пока украинцы призывают весь цивилизованный мир, в частности, бренды и разного рода компании отказаться от сотрудничества с Россией и покинуть ее рынок, за пределами страны-агрессора некоторые даже спонсируют.

Не "баллом" единственными

Напомним, что совсем недавно украинцы в итальянском Милане устроили акцию протеста театра оперы и балета La Scala, открывшего театральный сезон оперой "Борис Годунов" российского композитора Модеста Мусоргского.

Тогда десятки украинцев собрались возле театра, чтобы выразить протест. Также их поддержали и украинские дипломаты в Милане, однако дирекция театра было безразлично.

Как объясняли участники акции, пропутинский певец Ильдар Абдразаков, исполняющий роль царя Бориса Годунова, не осудил российскую войну против Украины, а наоборот - продолжает быть в составе "специальных российских культурных сил", продвигающих имперскую идеологию.