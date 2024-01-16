ua en ru
Вт, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Война и разорение промышленности лишили украинских олигархов прежнего влияния, - NYT

Вторник 16 января 2024 12:37
UA EN RU
Война и разорение промышленности лишили украинских олигархов прежнего влияния, - NYT Фото: война и разорение промышленности лишили украинских олигархов прежнего влияния (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Война России против Украины, приведшая к уничтожению ряда промышленных активов, лишила так называемых украинских олигархов прежнего влияния и богатства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью The New York Times.

"Война, опустошив украинскую промышленность, ограничила власть так называемых олигархов, магнатов, долгое время господствовавших в экономике и использовавших свои богатства для покупки политического влияния", - говорится в статье.

Богатейшие люди страны потеряли десятки миллиардов долларов. Больше всего пострадал Ринат Ахметов, потеряв два металлургических завода в Мариуполе, коксохимический завод в Авдеевке, ряд ветровых и тепловых электростанций. Его основные активы постоянно обстреливаются российскими ракетами и дронами.

"За первый год войны общее состояние 20 богатейших украинцев сократилось более чем на 20 миллиардов долларов, по данным журнала Forbes. Ахметов получил наибольший удар, потеряв более 9 миллиардов долларов. Он один из лишь двух оставшихся в Украине миллиардеров по сравнению с 10 до войны", - говорится в статье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
бизнес олигарх
NEWS
Зеленский в Давосе получит послание от Байдена по стратегии в войне с РФ, - Bloomberg
Зеленский в Давосе получит послание от Байдена по стратегии в войне с РФ, - Bloomberg
DAILY
Испытание морозами. Как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Испытание морозами. Как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов