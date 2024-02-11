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Война в Украине привела к дефициту медработников в России, - разведка Британии

Фото: Война в Украине привела к дефициту медработников в России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Война России против Украины, вероятно, привела к дефициту медицинских работников на всей территории страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт разведки Британии.

Как пишет разведка, после мобилизации российской армии в сентябре 2022 года, медицинских работников предупредили не покидать страну. В конце концов до 2% врачей и медработников сбежали из России, чтобы избежать призыва. Также до 3 тысяч медработников, вероятно, были мобилизованы для оказания медицинской помощи во время боевых действий. 

В ноябре 2023 года Министерство здравоохранения России заявило, что медицинскому сектору не хватает около:  

  • 26 500 врачей;
  • 58 200 среднего медицинского персонала.

В частности, в 22 регионах России наблюдается значительный дефицит врачей, а еще в 7 дефицит оценивается, как острый. 

Согласно оценке за январь 2024 года, за предыдущие 15 месяцев количество врачей в России сократилось на 7,5 тысячи. Многие обвиняют в этом длинный рабочий день и низкую зарплату. 

Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению в отчете о бюджете на 2024 год утверждает, что бедные регионы России будут иметь проблемы с финансированием зарплат медиков. 

"Тяжелое ресурсное и финансовое бремя поддержки войны России в Украине негативно влияет на ряд гражданских секторов, которые обслуживают российское население. Нет никаких признаков того, что тенденция к сокращению количества медицинских работников в России изменится в течение 2024 года", - добавляет разведка.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Европейский союз (ЕС) и ряд других стран значительно расширили ограничительные меры против страны-террориста. Санкции включают запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений. С самого начала вторжения России ЕС ввел уже 11 пакетов ограничений.

Недавно Тайвань добавил 77 позиций в список товаров, экспорт которых в Россию и Беларусь запрещен.

Тем временем ЕС начал обсуждение нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года. В то же время, как пишет Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.

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