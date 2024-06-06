Война в Украине показала способность Южной Кореи производить оружие быстрее, чем США, - СМИ

Многие мировые аналитики считали оборонного подрядчика Южной Кореи Hanwha пережитком, но война в Украине доказала их неправоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Что известно о компании

Hanwha Aerospace Co является ведущим оборонным подрядчиком Южной Кореи, который производит наземное вооружение уже почти 50 лет и никогда не останавливался, даже несмотря на то, что зарубежные конкуренты перешли на истребители шестого поколения и беспилотные дроны. До недавнего времени военные аналитики считали Hanwha пережитком, а ее продукцию недостаточной для ведения войны 21 века.

"Война в Украине, которая почти полностью ведется на земле, доказала их неправоту. Бронетехника и боеприпасы старой школы Hanwha пользуются большим спросом, не в последнюю очередь потому, что корейская компания может поставлять их быстрее и с меньшими затратами, чем компании США или ЕС", - пишут журналисты.

Отмечается, что за два года, прошедшие после российского вторжения, годовой доход Hanwha от экспорта оружия вырос в одиннадцать раз и составил 1,1 миллиарда долларов, а Акции выросли примерно на 350%.

Чем производитель из Южной Кореи отличается от США

Чтобы удовлетворить неудовлетворенный мировой спрос, в прошлом году Hanwha наняла сотни новых сотрудников. Обладая более крупной научно-исследовательской группой, компания теперь также планирует разработать двигатель для истребителей шестого поколения, но ее основной продукцией останется более традиционное оружие.

Генеральный директор Hanwha Aerospace Сон Дже Ил заявил, что США владеют 40% мировых оборонных систем, но они не могут сделать все это.

"Мы ориентируемся на среднетяжеловесы, САУ, бронетехнику, танки. В этом мы уже конкурентоспособны на мировом рынке", - сказал он.

Кому Южная Корея снабжает оружие

Польша была активным покупателем, заказав с 2022 года по меньшей мере 670 самоходных гаубиц К9 и 290 ракетных установок.

Hanwha отправила гаубицы в Египет и боеприпасы в Великобританию. Если предложенная сделка с Румынией состоится, она станет десятой страной, купившей K9. В прошлом году корейская компания обошла немецкого конкурента Rheinmetall AG и поставила Австралии 129 танков.

Эта сделка стоимостью не менее 5 миллиардов австралийских долларов (3,3 миллиарда долларов) является одним из крупнейших военных проектов в истории Австралии.

Южная Корея живет в ожидании войны

Bloomberg напоминает, что на Корейском полуострове уже много лет нет активного конфликта, война официально так и не закончилась. Северная Корея продолжает проводить ракетные испытания, а диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил, что у него есть "законное право уничтожить Южную Корею".

Для Hanwha и других отечественных производителей оружия сохраняющаяся угроза создает устойчивый внутренний спрос.

"В Европе уже давно царит мир. Но Южная Корея находится в таком положении, что ее оборонная промышленность обязательно будет процветать. Это не обязательно то, на что в идеале мы бы тратили деньги, но мы вынуждены это делать из-за Северной Кореи", - сказал Сон.

Оружие Южной Кореи дешевле

Также журналисты указывают, что когда американские и европейские оборонные подрядчики пытаются возобновить или нарастить производство, Hanwha предлагает покупателям преимущества бесперебойных производственных линий, бесперебойных цепочек поставок и более коротких сроков доставки.

Hanwha может собрать свою флагманскую гаубицу K9 примерно за 180 дней - в два-три раза быстрее, чем ее конкуренты.

"Благодаря меньшим накладным расходам ее продукция также дешевле. K9 стоит около 3,5 миллиона долларов, что составляет от половины до одной трети цены мировых конкурентов" - добавило издание.