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Война в Украине в ближайшие годы может разделиться на несколько этапов

Вторник 16 января 2024 16:58
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Война в Украине в ближайшие годы может разделиться на несколько этапов Иллюстративное фото: война в Украине в ближайшие годы может разделиться на несколько этапов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ближайшие два года война в Украине может иметь несколько этапов развития. На это может оказывать влияние как финансовая, так и политическая стабильность мира.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума.

Как говорится в отчете, в настоящее время в мире есть три области, которые находятся на геополитическом перепутье: война в Украине, напряженность вокруг Тайваня и война между Израилем и Сектором Газа. И эскалация в любой из этих точек может повлиять глобально на весь мир.

"В течение следующих двух лет война в Украине может как усиливаться, так и повторно быть заморожена. Несмотря на санкции, Россия продолжает извлекать выгоду от энергетических доходов и экспорта товаров - и она может еще больше возрасти, если конфликт на Ближнем Востоке расширится", - сказано в отчете.

В частности, на ход войны в Украине могут повлиять следующие факторы:

  • уменьшение поддержки в США и Европе – это усложнит усилия Украины по поддержанию единства с Западом;
  • РФ продолжит извлекать выгоду из энергоресурсов и экспорта товаров, несмотря на санкции;
  • в случае эскалации будет использовано обычное оружие, а не ядерное, однако война может распространиться на другие страны;
  • война может превратиться в периодический конфликт, который продлится годы или десятилетия.

"Постконфликтные сценарии и для Украины, и для России трудно предсказать, что война может "перезаморозиться", который может длиться годами или даже десятилетиями", - говорится в отчете.

Результаты войны в 2023

Напомним, летом 2023 года украинские военные проводили контрнаступление. Он был сосредоточен на юго-востоке страны.

Несмотря на то, что нашим защитникам удалось деоккупировать около 10 населенных пунктов, цели контрнаступления достигнуты не были.

Более подробно об итогах боевых действий в 2023 году и прогнозах на 2024 - в материале РБК-Украина.

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