Война в Украине может выйти в фазу деэскалации в конце года или весной 2026-го, - эксперт

Полномасштабная война в Украине может перейти в фазу деэскалации в конце текущего года или же весной 2026-го.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал политолог Олег Саакян.
По словам политолога, как диктатору России Владимиру Путину, так и президенту США Дональду Трампу необходима победная реляция в вопросе полномасштабной войны в Украине. После ближайших нескольких месяцев "танцев с бубном" начнется новая фаза эскалации, которая продлится до конца 2025-го, или весны 2026-го.
"Но точно война с Трампом не будет длиться крайне долго, скажем. То есть это не будет растягивание на десятилетия, это наоборот будет интенсификация процесса и изматывание России значительно более быстрыми темпами", - пояснил политолог.
Саакян отметил, что Украине не придется идти на значительную часть уступок, которые сейчас звучат, но ей нужно будет постоянно давать сложный дипломатический бой.
"С одной стороны, соглашаясь, а с другой - вводя время от времени новые переменные, ускользая и предлагая альтернативы. У Украины сейчас ключевое поле битвы будет именно дипломатия, а не столько фронт. Который, безусловно, остается крайне важным, поскольку именно там может коваться поражение. Но победа сейчас будет коваться на дипломатическом поприще", - добавил он.
Как только станет известно о переговорах Трампа и Путина - начнется новый этап дипломатического боя, во время которого Киеву нужно будет работать с республиканцем, его командой и представителями.
Эта работа в значительной степени будет происходить в закрытом формате, но в то же время будет предусматривать и публичные коммуникации. Параллельно необходимо будет координировать действия с европейскими партнерами и коалицией государств, которые активно влияют на позицию Штатов. Именно на этом направлении сейчас сосредоточена основная дипломатическая борьба.
"Украине надо быть все время частью решения, а не только частью проблемы. И это будет идеей фикс украинской дипломатии. Ну по крайней мере, как по мне, оно должно было бы быть", - пояснил Саакян.
В последнее время в западных странах все чаще поднимается вопрос возможных переговоров между Украиной и Российской Федерацией, особенно после избрания Трампа президентом США.
Трамп выражает поддержку идеи быстрого завершения войны и считает, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на достижение мирного соглашения с Россией. В то же время республиканец может прибегнуть к введению новых экономических санкций против России в случае, если Путин откажется вести переговоры.
Кроме того, сообщалось, что Трамп поручил своему специальному представителю по вопросам Украины и России, Киту Келлогу, завершить войну в Украине в течение ста дней.
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