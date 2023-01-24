Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж

Уже ровно 11 месяцев, с полномасштабного вторжения России, внутренняя политика в Украине фактически встала на паузу. Резко уменьшилось и количество скандалов во власти, и кадровых перестановок, как обязательных спутников политического процесса.

Главная причина очевидна – все внимание общества, в том числе и расследователей-антикоррупционеров, переключилось на противодействие российской агрессии. Различные внутренние разборки в целом стали на паузу, информационное пространство страны стало более однородным, олигархи потеряли былой вес.

В конце прошлого года собеседники РБК-Украина на Банковой рассказывали, что до окончания войны серьезных перестановок в основе властной команды ожидать не стоит. "После победы уже сделаем аудит, в частности, отмотаем время назад и вспомним, кто чем занимался сразу после 24 февраля", – говорил один из них.

Точечные кадровые перестановки, конечно, время от времени случались – например, увольнение главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой, ротации отдельных глав регионов.

Но текущая волна увольнений однозначно стала самой обширной за последнее время – пусть и была оформлена как "уход по собственному желанию" или "по согласованию сторон".

Слухи об отставке отдельных персон в центральной или местной власти зрели давно, недовольство тоже накапливалось несколько месяцев. Триггером явно стали многочисленные громкие скандалы последних дней: с закупками питания в Минобороны, с закупками генераторов в Минтерриторий (замминистра Василия Лозинского задержали на взятке в 400 тысяч долларов), поездкой замгенпрокурора на продолжительный семейный отдых в испанскую Марбелью.

Очевидно, уже на уровне президента Владимира Зеленского дозрело решение о том, что война не все спишет, а скандалы, в которые попадают чиновники высокого ранга, нельзя оставлять без реакции – пусть даже эти чиновники являются полезными для Банковой.

Время заместителей

В сухом остатке, по состоянию на вечер 24 января своей должности лишился замглавы ОП Кирилл Тимошенко, пятеро глав облгосадминистраций (один из них, глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба, занял место Тимошенко), несколько замминистров (в том числе фигуранты последних скандалов) и замглавы Офиса генпрокурора Алексей Симоненко, попавший в скандал с отдыхом в Испании.

Владимир Зеленский с командой в Херсоне (фото: Getty Images)

"Сейчас мы принимаем жесткие решения. И я думаю, что они не последние. Мы очищаемся от тех людей, по которым есть вопросы. Эта тенденция – справедливость и очищение власти – зрела давно", – рассказал один из собеседников в команде Зеленского.

По словам другого, ко многим из уволенных людей претензии были еще до войны. Потом в первые недели это было поставлено на паузу, дальше вроде бы все притерлись. Но потом вопросы начали возникать местами даже с еще большой силой, отметил источник издания.

Больше всего шума наделало, пожалуй, увольнение замглавы ОП Тимошенко. Его периодически "отправляли" в отставку на протяжении нескольких последних месяцев, но до принятия решения дело так и не доходило. Буквально за несколько дней до ухода, реагируя на новую волну таких слухов, Тимошенко назвал их "бреднями из Telegram-каналов".

Тимошенко не отличался "стерильной" биографией – ему не раз приписывали причастность к каким-то схемам заработка на стороне. Эти разговоры так и не перетекали в конкретные уголовные дела, подозрения или обвинения. Но ряд громких историй с его участием вызвали уж слишком большой резонанс.

Например, использование одного из автомобилей, которые General Motors передала Украине для гуманитарных миссий и эвакуации людей из зоны боевых действий. Дальше такие истории начали "налипать" к нему сами собой. Поездки на дорогом Porsche Taycan неизвестного происхождения. Переезд в элитное загородное поместье, которое, как предположили журналисты, он арендует по заниженной стоимости. Обсуждение дорогой посуды, которую заметили на снимке, выложенном Тимошенко в соцсетях.

"Тимошенко – это тот случай, когда чаша была переполнена. С ним уже проводили беседы, давали время исправиться. Но, как видите, это было попусту", – сказал один из источников.

В середине декабря собеседник РБК-Украина в Офисе президента отмечал, что несмотря на весь негатив, Тимошенко оставался на должности, поскольку "наверху" полагали, что он все-таки приносит больше пользы, чем имиджевого вреда. Очевидно, баланс плюсов и минусов на днях был пересмотрен.

Вместо Тимошенко в Офис президента назначили Алексея Кулебу, который по крайней мере до недавних пор считался лояльным к Андрею Ермаку. Ранее он возглавлял Киевскую областную администрацию, до этого его приставили замом к Кличко в КГГА.

Новый замглавы ОП Алексей Кулеба (фото: kyivcity.gov.ua)

Изменения коснулись еще четырех регионов – Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской. По крайней мере в случае с первыми тремя собеседники указывают причину – "финансово-материальные вопросы". Чиновников Запорожской ОГА под руководством Александра Старуха правоохранители заподозрили в расхищении гуманитарки.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сам подал заявление об отставке, но в декабре он попал в поле зрения правоохранителей из-за скандала с выделением средств на ремонт дорог в области. В отношении главы Херсонской ОГА Ярослава Янушевича критика понеслась буквально с момента его назначения. Ему припомнили работу на высоких должностях в период президентства Януковича.

"К Сумской ОГА также было много вопросов. Наши депутаты из области были очень недовольны положением дел в регионе, причем еще от начала войны", – объяснил один из представителей "малой фракции".

Кабмин на очереди

Источники издания в команде Зеленского прогнозируют, что на этом перестановки во власти не закончатся и, возможно, следующим на очереди может оказаться Кабмин. В этом контексте чаще всего называют трех человек – министров энергетики, спорта и стратегических отраслей промышленности.

"Если вкратце описать главную причину – это их неэффективность", – говорит один из влиятельных собеседников в "Слуге народа".

Но если в случае отставки министра спорта Вадима Гутцайта, как говорят собеседники, "вопрос решен", то по двум остальным оценки отличаются. Минспорта, согласно плану реформы правительства, могут присоединить к Минкульту вместе с Минобразованием, поэтому нового руководителя ведомства назначать, скорее всего, не будут. А сам Гутцайт сосредоточится на своей деятельности президента Национального олимпийского комитета, куда он избрался в ноябре прошлого года.

Собеседники утверждают, что Минстратегпром также планируют ликвидировать, присоединив его к Минэкономики. А его нынешнего главу, Павла Рябикина, могут направить послом в Китай либо же назначить главой Киевской ОВА. Впрочем, этот пост также прочат кому-то из действующих замов Кулебы.

Министр спорта Вадим Гутцайт (фото: facebook.com/vgutzait)

К руководителю Минэнерго Герману Галущенко есть претензии не только у Банковой, но и у западных партнеров, отмечают источники. "К нему есть много замечаний. В частности и непрозрачная работа "Энергоатома", – отметил один из источников РБК-Украина.

Еще одно ведомство, где вскоре может появится новый руководитель – Министерство внутренних дел. После гибели Дениса Монастырского его полномочия временно исполняет глава Нацполиции Игорь Клименко. По данным издания, этот пост не против занять еще как минимум трое нардепов, в том числе глава профильного комитета Сергей Ионушас. Правда, их шансы собеседники оценивают как не слишком высокие и отмечают, что Клименко все же рассматривается как основной кандидат на должность министра.

По словам источников, кадровые перестановки в правительстве могут вынести на голосование в зал уже в начале февраля. Но не исключено, что окончательный список кандидатов "на выход" к тому времени изменится. Несколько собеседников во фракции "Слуга народа" допускают, что к этому перечню может прибавиться еще как минимум министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Впрочем, о ее возможном уходе разговоры ходят уже даже не первый год и до сих пор заканчивались ничем. Причина вполне типична для нынешней властной команды – слишком короткая кадровая скамейка и отсутствие достойного сменщика.

Болевой порог

Помимо чисто кадровых перестановок, власть приняла еще одно резонансное решение – запретить выезд за рубеж фактически всем топ-чиновникам, не только из центральной исполнительной власти, но и нардепам, прокурорам, судьям, руководству местных органов власти и прочим представителям элиты. Единственное основание для выезда – официальная командировка.

"Исходя из сегодняшних разговоров, депутаты в шоке от этого решения. Здесь ведь есть две стороны медали. Есть такие истории, как у Симоненко. А есть же множество случаев, когда депутаты сами ездят за границу выбивать оружие, гуманитарную помощь. Не всегда их поездки можно оформить как рабочую командировку. Или же взять чиновницу из какого-нибудь госдепартамента, которой нужно поехать на лечение за границу. Возможно, президент еще пересмотрит это решение", – рассуждал в разговоре с РБК-Украина один из собеседников в "Слуге народа".

Не исключено, что эти нормы пересмотрят и, возможно, в отношении каких-то категорий запрет будет смягчен. Но в целом отказываться от этой инициативы президент точно не будет. Кабмину поручено в течение пяти дней разработать проект с новым порядком выезда чиновников за границу, где, как ожидается, будет урегулирован вопрос по мужчинам-госслужащим старше 60 лет, а также женщинам, которые занимают должности в госсекторе и разных органах власти.

Логика этих ограничений в том же, в чем и смысл многочисленных кадровых перестановок. Очевидно, технологи Банковой, которые всегда были известны чуткостью к общественным настроениям, уловили резко возросший запрос граждан на справедливость.

Уволенный заместитель генпрокурора Алексей Симоненко (фото: gp.gov.ua)

С началом широкомасштабной войны болевой порог общества в этом плане заметно снизился. Ранее история о покупке чиновником дорогой машины (при условии, что у него есть для этого легальные средства) – была бы разве что темой недолгих обсуждений в соцсетях. Сейчас же это – уже полноценный громкий скандал, о котором долго не забудут. Ведь тысячи и тысячи украинцев продолжают сбрасываться на помощь фронту, выделяя далеко не лишние деньги из скромных семейных бюджетов. А сама Украина находится в режиме перманентного поиска денег по всему миру, без которых экономика и социальная сфера уже давно бы разрушились полностью.

То же самое касается и поездок представителей разнообразной элиты за рубеж, зачастую под явно надуманными поводами, а то и без таких. Такие истории обывателям известны если не из первых-вторых рук, то как минимум из медиа. И они очень контрастируют с невозможностью выехать за рубеж военнообязанным мужчинам – хотя бы для того, чтобы увидеться с находящимися в эмиграции семьями. Хотя с началом полномасштабной войны уровень общественного доверия к госинститутам как таковым беспрецедентно вырос, "чиновников" как класс обычные граждане все равно не полюбили. Особенно если эти чиновники пользуются столь явными привилегиями.

У Зеленского этот общественный запрос хорошо почувствовали и решили на нем сыграть. Судя по последним новостям и заявлениям Запада, вариант затягивания войны дольше 2023 года вполне возможен. Следовательно, и во внутренней политике власти все же приходится учитывать общественные настроения, не списывая все на войну.