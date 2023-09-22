Война России против Украины значительно повлияла на экономику Европы, - исследование

В докладе говорится, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, в Европе наблюдался рост цен на энергоносители, потрясения на финансовых рынках и резкое сокращение экономик России и Украины.

Анализ влияния войны на экономику Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии, показывает, что в четвертом квартале 2022 года объем производства был бы на 0,1-0,7% выше, если бы Москва не напала на Киев. Инфляция в каждой из стран была бы на 0,2-0,4% ниже, говорится в сообщении.

"Негативные последствия войны, вероятно, будут гораздо более серьезными в среднесрочной и долгосрочной перспективе, особенно в отношении реальной экономики. Через один-два года этот эффект, вероятно, будет примерно в два раза больше", - говорится в докладе.

В исследовании говорится, что Германия оказалась наиболее пострадавшей страной. В четвертом квартале 2022 года ее ВВП был бы на 0,7% выше, а инфляция была бы на 0,4% ниже в четвертом квартале 2022 года, если бы Россия не вторгалась в Украину.

Особенно сильно пострадала Великобритания: объем экономического производства сократился на 0,7%, а инфляция выросла на 0,2%. Без войны во Франции инфляция была бы на 0,3% ниже, а ВВП - на 0,1% выше, в то время как в Италии инфляция была бы на 0,2% ниже, а ВВП - на 0,3% выше. Без войны ВВП Швейцарии был бы на 0,3% выше, а инфляция - на 0,4% ниже, говорится в исследовании.

Мировая экономика

Напомним, в июле Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мировой экономики в 2023 году с 2,8% до 3,0%, прогноз по 2024 году остался прежним - 3,0%.

МВФ прогнозирует рост экономики Украины в 2023 году на 1-3% после падения на 29% в 2022 году из-за войны.