Война России против Украины стала основной причиной экономического спада в Германии

По его словам, хотя рецессия была серьезной проблемой, нет необходимости переоценивать экономическую ситуацию в Германии, поскольку общее развитие потребительского сектора было положительным.

Валовой внутренний продукт Германии упал на 0,3% в первом квартале этого года псоле снижения на 0,5% в четвертом квартале 2022 года.

Рецессия обычно определяется как два последовательных квартала сокращения.

Напомним, большинство из 27 стран ЕС приняли различные меры, чтобы смягчить последствия стремительного роста цен на энергоносители в прошлом году, когда вторжение России в Украину вызвало стремительный рост цен на газ и нефть. Больше всего потратила Германия - 2% от ВВП.