Война России против Украины стала основной причиной экономического спада в Германии

Российское вторжение в Украину стало "основной причиной" того, что экономика Германии сокращалась два квартала подряд, что означает рецессию.
Об этом заявил представитель министерства экономики Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По его словам, хотя рецессия была серьезной проблемой, нет необходимости переоценивать экономическую ситуацию в Германии, поскольку общее развитие потребительского сектора было положительным.
Валовой внутренний продукт Германии упал на 0,3% в первом квартале этого года псоле снижения на 0,5% в четвертом квартале 2022 года.
Рецессия обычно определяется как два последовательных квартала сокращения.
Напомним, большинство из 27 стран ЕС приняли различные меры, чтобы смягчить последствия стремительного роста цен на энергоносители в прошлом году, когда вторжение России в Украину вызвало стремительный рост цен на газ и нефть. Больше всего потратила Германия - 2% от ВВП.
В то же время, Европейская комиссия рекомендовала всем правительствам ЕС прекратить меры поддержки цен на энергоносители к концу этого года в связи с падением цен на газ.
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