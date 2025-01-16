Война за год съела четверть ликвидных активов России, - Bloomberg

По данным минфина РФ, Фонд национального благосостояния в 2024 году практически не изменился и составил около 12 трлн рублей (117 млрд долларов). Однако его запасы ликвидных наличных денег и инвестиций, сократились на 24% до 3,8 трлн рублей по состоянию на 1 января по сравнению с началом прошлого года.

Фонд сократился на 57% по сравнению с 8,9 трлн рублей, доступными на начало 2022 года, до того как президент Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале того же года.

Казна Кремля находится под давлением из-за возросших бюджетных расходов, связанных с нуждами армии. В то время как доходы от экспорта нефти и газа в течение прошлого года превзошли правительственные прогнозы, министерство финансов потратило 1,3 трлн рублей из фонда благосостояния на покрытие дефицита бюджета.

Резервы также были израсходованы на меры по поддержке экономики России в условиях масштабных санкций, введенных США и их союзниками, а также на финансирование крупных инфраструктурных проектов.

Стоимость акций фонда в облигациях, выпущенных для финансирования таких проектов, выросла на 50% в прошлом году и увеличилась в четыре раза с начала 2022 года, согласно расчетам BloombergЕго доли в российских компаниях выросли в цене на 44% за последние три года.

В опубликованном в октябре докладе о возможных сценариях денежно-кредитной политики Банк России увидел риски полного исчерпания Фонда национального благосостояния в 2025 году в случае "существенного ухудшения внешних условий" и обвала цен на нефть.

Как сообщало РБК-Украина, Фонд национального благосостояния РФ исчерпает ликвидную часть до конца 2025 года. Фонда был накоплен из нефтегазовых доходов в течение 2010-2022 годов.