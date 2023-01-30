Война РФ против Украины ускорит отказ от нефти и газа и переход на чистую энергию, - BP

В своем обзоре Energy Outlook на 2023 год компания BP Plc заявила, что война РФ против Украины замедлит мировую экономическую активность к 2035 году примерно на 3% по сравнению с прошлогодним прогнозом из-за более высоких цен на продукты питания и энергоносители, а также снижения торговой активности.

BP понизила свой прогноз спроса на нефть и газ в 2035 году на 5% и 6% соответственно в своем базовом прогнозном сценарии, основанным на текущих планах правительства по переходу к энергетике. Изменения коснутся в основном Европы и Азии, которые в значительной степени зависят от импорта энергоресурсов.

Согласно трем сценариям BP, пик мирового спроса на энергию приходится на период с конца 2020-х по 2035 год. Генеральный директор BP Бернард Луни стремится к быстрому развитию бизнеса компании в области возобновляемых источников энергии и сокращению добычи нефти и газа к 2030 году.

Россия является крупным экспортером энергоносителей и других товаров. Но глобальные торговые пути энергоносителей резко изменились после начала войны, особенно после того, как Москва прекратила экспорт большей части своего природного газа в соседнюю Европу, а Европа запретила импорт российской нефти.

В то же время рост мировых цен на энергоносители в прошлом году побудил правительства ускорить внутреннее производство энергии, включая атомную энергию, возобновляемые источники энергии, гидроэнергетику и уголь.

В целом, BP ожидает, что потребление первичной энергии в 2035 году будет ниже на 2% по сравнению с прошлогодним прогнозом, при этом половина снижения будет связана с повышением энергоэффективности, а половина - со снижением экономической активности.

"Повышение внимания к энергетической безопасности в результате российско-украинской войны может ускорить энергетический переход, поскольку страны стремятся расширить доступ к энергии, производимой внутри страны, большая часть которой, вероятно, будет поступать из возобновляемых источников энергии и других неископаемых видов топлива", - говорится в отчете главного экономиста BP Спенсера Дейла.

Согласно трем сценариям BP, спрос на нефть начнет быстро снижаться после 2030 года, но продолжит играть важную роль в глобальной энергетической системе, при этом к 2035 году мировой спрос упадет до 70-80 млн баррелей в сутки по сравнению с сегодняшним потреблением около 100 млн баррелей в сутки.

Выбросы углерода в 2030 году по основному сценарию BP на 3,7% ниже, чем в предыдущем прогнозе. В этом сценарии пик глобальных выбросов углерода приходится на 2020-е годы и примерно к 2050 году будет примерно на 30% ниже уровня 2019 года.