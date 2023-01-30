RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Война РФ против Украины ускорит отказ от нефти и газа и переход на чистую энергию, - BP

Фото: переход на зеленую энергию ускорится из-за войны РФ против Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Война России против Украины окажет давление на долгосрочный спрос на энергию и ускорит переход мира к возобновляемым источникам энергии и низкоуглеродной энергетике, прогнозирует транснациональная нефтегазовая компания BP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В своем обзоре Energy Outlook на 2023 год компания BP Plc заявила, что война РФ против Украины замедлит мировую экономическую активность к 2035 году примерно на 3% по сравнению с прошлогодним прогнозом из-за более высоких цен на продукты питания и энергоносители, а также снижения торговой активности.

BP понизила свой прогноз спроса на нефть и газ в 2035 году на 5% и 6% соответственно в своем базовом прогнозном сценарии, основанным на текущих планах правительства по переходу к энергетике. Изменения коснутся в основном Европы и Азии, которые в значительной степени зависят от импорта энергоресурсов.

Согласно трем сценариям BP, пик мирового спроса на энергию приходится на период с конца 2020-х по 2035 год. Генеральный директор BP Бернард Луни стремится к быстрому развитию бизнеса компании в области возобновляемых источников энергии и сокращению добычи нефти и газа к 2030 году.

Россия является крупным экспортером энергоносителей и других товаров. Но глобальные торговые пути энергоносителей резко изменились после начала войны, особенно после того, как Москва прекратила экспорт большей части своего природного газа в соседнюю Европу, а Европа запретила импорт российской нефти.

В то же время рост мировых цен на энергоносители в прошлом году побудил правительства ускорить внутреннее производство энергии, включая атомную энергию, возобновляемые источники энергии, гидроэнергетику и уголь.

В целом, BP ожидает, что потребление первичной энергии в 2035 году будет ниже на 2% по сравнению с прошлогодним прогнозом, при этом половина снижения будет связана с повышением энергоэффективности, а половина - со снижением экономической активности.

"Повышение внимания к энергетической безопасности в результате российско-украинской войны может ускорить энергетический переход, поскольку страны стремятся расширить доступ к энергии, производимой внутри страны, большая часть которой, вероятно, будет поступать из возобновляемых источников энергии и других неископаемых видов топлива", - говорится в отчете главного экономиста BP Спенсера Дейла.

Согласно трем сценариям BP, спрос на нефть начнет быстро снижаться после 2030 года, но продолжит играть важную роль в глобальной энергетической системе, при этом к 2035 году мировой спрос упадет до 70-80 млн баррелей в сутки по сравнению с сегодняшним потреблением около 100 млн баррелей в сутки.

Выбросы углерода в 2030 году по основному сценарию BP на 3,7% ниже, чем в предыдущем прогнозе. В этом сценарии пик глобальных выбросов углерода приходится на 2020-е годы и примерно к 2050 году будет примерно на 30% ниже уровня 2019 года.

Напомним, Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мировой спрос на нефть в 2022 году вырастет на 1,9 млн баррелей в сутки в 2023 году до рекордных 101,7 млн баррелей в сутки. При этом почти половина прироста придется на Китай после снятия ограничений, введенных в связи с COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта