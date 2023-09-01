Война переходит на территорию РФ, количество атак дронами будет увеличиваться, - Подоляк

На данном этапе войны боевые действия постепенно переходят на территорию Российской Федерации. Количество ударов БпЛА будет только увеличиваться.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Что касается России... увеличивается количество атак неидентифицированных беспилотников, которые запускаются с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться. Потому что это тот этап войны... когда боевые действия постепенно переносятся на территорию России", - заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента также исключил возможность мирных переговоров со страной-террористом, поскольку для Украины это будет означать "капитуляцию".

Удары БпЛА по территории России

Напомним, в ночь на 30 августа, в России заявили о самой большой атаке дронов. Под ударами беспилотников оказались шесть областей, в том числе Псковская.

Как рассказывал представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов, во время атаки по Пскову были уничтожены четыре Ил-76, которыми перевозят военных, технику и боеприпасы. Позже в сети появилось видео спецоперации, на котором виден момент поражения одного из самолетов.