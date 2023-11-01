Война переходит на новый этап. Залужный назвал пять приоритетов Украины

По словам Залужного, новый этап "позиционной" войной статического и изнурительного боя в отличие от "маневровой" войны движения и скорости Главнокомандующий считает, что это пойдет на пользу России и позволит ей восстановить свою военную мощь.

"Угроза перехода к позиционной войне – это серьезный вызов для Украины. Затягивание – выгодное противнику, поскольку предоставит ему возможность восстанавливать и наращивать свой военный потенциал", – пишет он.

Какой выход?

По мнению Залужного, для победы в войне необходимо вооружение – основным оружием являются ракеты и снаряды.

"Вооруженные силы Украины нуждаются в ключевых военных возможностях и технологиях, чтобы выйти из такого рода войны. Важнейшим из них является воздушная сила. Контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций. В начале войны у нас было 120 боевых самолетов. Из них только одна одна. треть была пригодна к использованию", - пишет Залужный.

Большим преимуществом в войне беспилотники. Самое большое количество дронов предпочитает российскую армию и замедляет контрнаступление ВСУ. Российские беспилотники взяли на себя значительную часть роли пилотируемой авиации по разведке и нанесению авиаударов.

Первый этап – беспилотники

Украине необходимо наносить массированные удары с использованием приманок и ударных беспилотников. Это позволит перегрузить системы противовоздушной обороны России.

"Нам нужно охотиться на российские дроны с помощью собственных дронов-охотников, оснащенных сетками. Мы должны использовать сигнальные приманки, чтобы привлечь российские планирующие бомбы. А еще нужно ослепить тепловые камеры российских беспилотников ночью с помощью стробоскопов", - пишет Главнокомандующий.

Второй этап

Радиоэлектронная борьба и глушение сигналов связи и навигации.

РЭБ – ключ к победе в войне беспилотников. Россия в последнее десятилетие модернизировала свои силы РЭБ и создала новый род армии - 60 новых видов техники.

"В этом он нас превосходит: 65% наших платформ постановки препятствий в начале войны были произведены еще в советское время", - говорит Главнокомандующий.

Третий этап

Контрбатарейный огонь и поражение артиллерии противника в этой войне, как и в большинстве прошлых войн, составляет 60-80% всех военных задач.

"Когда в прошлом году мы впервые получили западное оружие, мы достаточно успешно обнаружили российскую артиллерию и поразили ее. Но эффективность такого оружия, как Экскалибур, американский снаряд с GPS-наведением, резко снизилась из-за усовершенствования российской радиоэлектронной борьбы", - пишет Залужный.

Четвертый этап

Украине необходимо усовершенствовать технологию разминирования. В начале войны у Украины для этого было ограниченное и устаревшее оборудование. Однако даже западные поставки устройств для разминирования оказались недостаточными, учитывая масштабы российских минных полей в Украине.

"Технология – это ответ. Нам нужны датчики, похожие на радар, использующие невидимые импульсы света для обнаружения мин в земле, и системы вывода дыма, чтобы скрыть деятельность наших подразделений по разминированию", - считает он.

Пятый этап

Наращивание резервов Украины. Путин не смог одержать скорую победу в войне против Украины из-за страха объявить всеобщую мобилизацию, которая может спровоцировать политический кризис. Наши возможности для подготовки резервов на собственной территории тоже ограничены. Мы не можем легко пощадить солдат, отправляющихся на фронт. Кроме того, Россия может нанести удар по тренировочным центрам. А в нашем законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от своих обязанностей.

"Позиционная война – это длительная война, которая несет огромные риски для Вооруженных Сил Украины и ее государства. Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, значительно усовершенствованные средства электронной борьбы и контрбатарейной борьбы, новая минная технология и способность мобилизовать и тренировать больше резервов», – подчеркнул Залужный.