ua ru
Сб, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Война должна закончиться за столом переговоров на условиях Украины, - глава МИД Франции

Новина українською →
Суббота 18 февраля 2023 01:25
Война должна закончиться за столом переговоров на условиях Украины, - глава МИД Франции Фото: глава МИД Франции Катрин Колонна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Приемлемым итого российского вторжения в Украину должны стать переговоры на тех условиях, которые будет определять Украина.

Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Как должна закончиться война? Путем переговоров, когда Украина будет готова на условиях, которые она решит вынести на стол", - заявила глава МИД Франции.

По ее словам, именно потому страны Запада должны сосредоточиться на обеспечении украинской армии всем, в чем они нуждаются в поле боя.

"И именно поэтому мы ускоряем наши усилия. Нам нужно быстро доставить то, что мы передать и сосредоточиться на тех элементах, которые нужны Украине", - отметила Колонна.

Министр иностранных дел уточнила, что на нынешнем этапе речь идет прежде всего о поставках артиллерийских систем, боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Напомним, что Франция отправила в Украину первую партию из 14 легких танков AMX-10RC. Украинские экипажи уже прошли программу обучения этих машин.

Также сообщалось, что Франция передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5 поколения Akeron, хотя до этого об этом не сообщали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Военная помощь
NEWS
Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы
Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен