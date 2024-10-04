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"Война – как бокс: бороться и побеждать". История чемпиона мира, который воюет под Покровском

Украина, Пятница 04 октября 2024 09:00
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"Война – как бокс: бороться и побеждать". История чемпиона мира, который воюет под Покровском Чемпион мира и военный 110-й бригады Роман Власенко (фото: предоставлены спикером)
Автор: Дмитрий Браславский

Роман Власенко посвятил всю жизнь боевым искусствам и представлял Украину на международных соревнованиях. Теперь он защищает страну на Покровском направлении в рядах 110 ОМБр. О спортивной и армейской жизни, первых ранениях и планах на "после войны"подробнее в материале РБК-Украина.

11 раз становился чемпионом мира

Роман родился в Германии, но со временем родители вместе с ним переехали в Чернигов, где отдали еще 10-летнего парня в кружок рукопашного боя. Следующие семь лет он посвятил себя именно этому виду боевого искусства, смог дважды выиграть первенство среди взрослых, однако после 17 лет он перешел к другому тренеру и сфокусировался уже на кикбоксинге.

"Я начал выступать на чемпионатах Украины, странах Европы, других государствах. В 20 лет стал чемпионом мира. С 2004 и до 2008 года в составе сборной удавалось выигрывать чемпионаты. В целом за сборную я выступал 12 лет, потом из нее ушел, но выступать не перестал, просто делал это уже неофициально”, – рассказывает Роман.

Спортсмен очень гордится своим достижением – ему удалось 11 раз выиграть чемпионат мира по кикбоксингу в разделе "фул-контакт". Также в разное время он участвовал в соревнованиях по боксу, где побеждал соперников из Беларуси.

По словам Романа, школа бокса в Украине довольно неплохая, и он лично знает много сильных боксеров из Черниговщины, которые и дальше представляют страну на международных соревнованиях.

&quot;Война – как бокс: бороться и побеждать&quot;. История чемпиона мира, который воюет под ПокровскомФото: Роман Власенко посвятил спорту всю жизнь, участвовал в соревнованиях по всему миру

Со временем Роман начал работать тренером и обучать новых спортсменов тому опыту, который ему удалось получить почти за 20-летнюю карьеру кикбоксера.

Боевой путь от Чернигова до Покровска

В первый день полномасштабного вторжения Роман сразу встал на защиту родного Чернигова, служил в РЭБовской части и прикрывал небо над нашими бойцами от вражеских дронов. Там впервые встретился с бурятами, которые захватывали и грабили громады Черниговской области. Со временем его прикомандировали в другую бригаду, которая выполняла боевые задания на Запорожском направлении, в районе Роботы и Вербового.

А уже четыре месяца назад Роман присоединился к рядам 110-ти отдельной механизированной бригады. По его словам, в бригаде он тоже занимался радиоэлектронной борьбой, однако недавно получил легкое ранение, некоторое время находился и в больнице и сейчас находится в комендантском взводе.

При этом дважды за время службы Роману удавалось принять участие в соревнованиях по кикбоксингу и выступить в Турции, а также в Германии.

&quot;Война – как бокс: бороться и побеждать&quot;. История чемпиона мира, который воюет под ПокровскомФото: Роману уже во время службы удавалось поучаствовать в зарубежных соревнованиях

Выход перед боем похож на боксерский поединок

"Моменты бывали разные. Было и страшно, но помогало, когда ты настраиваешься, когда ты борешься с самим собой и с противником. И тогда ты настраиваешься на результат. Война похожа на бокснужно бороться со страхом и побеждать", – говорит Роман.

При этом мужчина провел параллели со спортивными соревнованиями, во время которых ощущается всплеск адреналина, и тогда боец настраивается только на победу. Также он отметил важность командной работы, когда военные могут помочь и прикрыть друг друга.

Первые тяжелые бои Роман встретил именно на Покровском направлении, когда вражеские дроны совершали десятки сбросов на его позиции в сутки. По его словам, врага удавалось сдерживать в районе Архангельского, Керамика и Прогресса. Там же круглосуточно приходилось находиться на позициях, пока по ним "работали" вражеские танки.

&quot;Война – как бокс: бороться и побеждать&quot;. История чемпиона мира, который воюет под ПокровскомФото: Четыре месяца назад Роман присоединился к 110-й отдельной механизированной бригаде

Но именно хорошая физическая подготовка помогала ему в трудные моменты, он мог оперативно сменить позицию или взять с собой больше боекомплекта. И тренерские навыки пригодились уже именно во время выходов на боевые задания, когда Роман мотивировал других ребят не сдаваться и идти дальше, как бы ни было трудно.

"Был мальчик со мной, я его мотивировал. Он вообще от спорта далек, весит 47 кг, ему всего 24 года. И он тянулся, но шел рядом. Я говорю, иди, я иду, и ты иди. И, кстати, теперь он стал одним из хороших солдат, он сейчас хорошо выполняет боевые задания", – вспомнил Роман.

За два года полномасштабной войны профессиональный спортсмен, который до этого никогда не был связан с военной службой, подчеркнул, что армия приучила его к более жесткой дисциплине, хотя в начале было довольно трудно себя перенастроить.

Каждому спортсмену найдется работа в 110-й бригаде

Недавно Роман посещал Светловодскую громаду в Кировоградской области с благотворительным мастер-классом, а также выступил с призывом последовать его примеру и вступить в ряды 110 отдельной механизированной бригады.

"Я сказал: ребята, не надо бояться, пока за вами придут, лучше сразу идите к нам (в 110 бригадуред.). У нас найдется для вас должность по вашему духу, по вашему знанию и умению. Если ты можешь водить машину, то мы тебя не отправим в пехоту. Для каждого будет свой подход”, – разъяснил Роман.

По его словам, на фронте сейчас нужны именно мотивированные бойцы, которые будут настроены на уничтожение врага, и тогда большинство страхов сами собой отпадут. И члены спортивного сообщества могли бы последовать его примеру, пойти в армию, хотя бы по той причине, что у большинства из них явно нет проблем со здоровьем.

Видео: Боец 110-й бригады Роман Власенко борется за независимость Украины на полях сражений Покровского фронта (facebook.com/110separatebrigade)

Роман предполагает, что после окончания войны он был бы готов продолжить службу в 110 бригаде и хотел бы создать на ее базе отдельную спортивную роту или учебный центр, который будет готовить новобранцев на будущее.

"Я стоял под нашим флагом 11 раз, в это время гимн играл. Флаг поднимается, есть такая гордость, что именно благодаря тебе это сделано, что ты популяризуешь нашу страну. А здесь сейчас немного другое: мы ее защищаем. Каждый защищает по-своему. , каждому нужно найти свое место, где ему будет комфортно. Тогда у нас будет ильная армия", – подводит итог Роман.

Подробнее о вступлении в ряды 110 отдельной механизированной бригады можно узнать по ссылке.

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