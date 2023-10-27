RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Война в Израиле: на территории Египта упали дрон и снаряд, есть пострадавшие

Фото: Война в Израиле: на территории Египта упала ракета, есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне боевых столкновений между ХАМАСом и Израилем, в двух курортных городах Египта прогремели взрывы. Известно о шести пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя египетской армии полковника Гариба Абдель-Хафеза, "неустановленный беспилотник" рано утром попал в здание, прилегающее к больнице, в городе Таби. Город, в свою очередь, расположен на границе с Израилем. 

Еще один снаряд попал возле электростанции в пустынном районе города Нувейба примерно в 70 км от границы. 

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. 

Отмечается, что Таба и Нувейба, которые расположены на Синайском полуострове в Египте, являются популярными курортными городами. 

Что говорят в Израиле? 

По словам военного представителя Израиля Даниэля Хагари, после фиксирования воздушной угрозы в регионе Красного моря, в воздух были подняты боевые вертолеты. 

"Насколько мы понимаем, удар, который произошел в Египте, был вызван этой угрозой. Израиль будет сотрудничать с Египтом и Соединенными Штатами и укреплять региональную оборону против угроз из региона Красного моря", - добавил представитель.  

Нападение на Израиль

7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль. Во время атаки террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности страну регулярно обстреливали ракетами из Сектора Газа.

Израиль, со своей стороны, начал операцию против террористов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕгипетИзраиль