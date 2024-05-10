Война в Газе: мировой рекорд по спасению раненых

Роман Гольдман, специальное подразделение Армии обороны Израиля по

медицинской эвакуации бойцов с поля боя и из-за линии фронта, в блоге для РБК-Украина о войне в Секторе Газа и мировом рекорде по спасению раненых.

Среди прочих показателей – низкий уровень потерь среди мирного населения, аккуратные действия военных в условиях плотной городской застройки в условиях боев с парамилитарным образованием (где почти невозможно отличить комбатантов от гражданских), массовом использовании высокоточного оружия есть и еще один момент. А именно: крайне низкий процент умерших от ран и высочайшая скорость эвакуации с поля боя. По оценкам международных экспертов ЦАХАЛу удалось достичь просто невероятных показателей в этом деле.

Все началось с того, что в израильской армии были упразднены своеобразные полевые госпитали, сборные пункты в ближайших тылах, куда раненых доставляют с поля боя, перед отправкой в стационарный госпиталь. Вместо этого врачи и парамедики размещаются прямо в боевых порядках передовых подразделений, что самым благотворным образом сказалось на выживаемости раненых. Исчезло промежуточное звено, и опытные врачи получают доступ к раненым бойцам сразу на поле боя в течение критически важных первых минут. Среднее время оказания помощи в бою достигло абсолютно фантастических показателей – до четырех минут.

Суть новой концепции заключается в том, что на месте раненый военнослужащий получает минимальную помощь только для стабилизации его состояния – остановить кровь, ввести обезболивающие, восстановить дыхание и сердечную деятельность. Главное – доставить его живым до больницы, где в стационарных условиях врачи уже сделают все, что нужно. Для доставки широко применяются тяжелые БТР "Намер" и "Эйтан" – своеобразные "танкбулансы", и вертолеты. В том числе - знаменитой спасательной службы 669.

Среднее время эвакуации раненого с поля боя достигло рекордного ОДНОГО часа и шести минут до прибытия в больницу. Для сравнения: во время Второй ливанской войны (2006 год) оно составляло три часа, а во время операции “Несокрушимая скала” (2014 год) – два часа. При том, что в 2014 году войска действовали в приграничной зоне Газы, а не в глубине ее территории, как сейчас.

За время боевых действий спасатели провели около 950 эвакуаций вертолетами и 2400 с помощью наземных средств. Прямо на поле боя проводятся переливания крови и остановка артериальных кровотечений. В действующем подразделении всегда наготове свой "банк крови" – запас порций для экстренного переливания. Обычно эти манипуляции проводят, минимум, на уровне передвижных медицинских пунктов, но израильские тактические медики делают их непосредственно на месте. Такая молниеносная помощь, безусловно, спасла много жизней.

Статистика боевых потерь совершенно невероятная. Главный показатель - соотношение убитых и раненых. К убитым относятся и те, кто умер в госпитале или по дороге туда от последствий ранения. Так вот, начиная с Вьетнамской войны это соотношение составляло примерно 15 процентов в западных армиях. В ЦАХАЛЕ, в Войне Судного дня треть раненых израильских солдат умерли от травм, полученных в бою. В ходе “Несокрушимой скалы” это соотношение составило 10 процентов, что уже тогда считалось рекордом. В нынешней войне доля раненых, которые умерли от последствий ранения – 7,1%. Но в последнее время она упала еще ниже – до 6,3%.

Печальная статистика: 40 тактических медиков погибли, спасая своих товарищей. Но именно их усилиями удается достичь таких рекордных показателей. Впрочем, есть и другая причина – квалификация медиков, которые оказываются на поле боя. Это не военные врачи, а гражданские, резервисты. Не вчерашние выпускники медвузов, а опытные доктора. Среди тех, кто воевал в Газе были именитые хирурги, травматологи, даже заведующие отделениями.

Людей с таким клиническим опытом в армии не подготовишь. Но так устроена израильская тактическая медицина – в условно мирное время они работают в своих больницах и клиниках, оперируют и лечат. В военное – надевают форму и идут вместе с армией в ее боевых порядках. Так шансы раненых выжить резко возрастают.

Все это – только часть системы тактической медицины, так сказать "видимая часть айсберга". Система эта направлена на сохранение жизней израильских солдат и несет в себе два смысла, основополагающих для многих аспектов жизни в Израиле. Первый смысл абсолютно прагматичный: подготовка высококлассного современного бойца требует много времени и вложений, это высокоэффективный и дорогостоящий ресурс.

Второй смысл более философский, определяющий многое в Израиле: каждый израильтянин важен и ценен, и страна сделает все, чтобы его спасти. Только в этом случае боец будет самоотверженно защищать свою страну! И никаких "мясных штурмов", иначе это не защитник, а потенциальная опасность для общества. Именно поэтому, в случае опасности резервисты возвращаются со всех уголков света, а не бегут от призыва. Когда любовь взаимна, никого ни к чему принуждать не нужно!