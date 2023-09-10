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Война близка для всех в мире: Зеленский отреагировал на убийство волонтеров-иностранцев

Воскресенье 10 сентября 2023 22:51
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Война близка для всех в мире: Зеленский отреагировал на убийство волонтеров-иностранцев Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский отреагировал на убийство волонтеров-иностранцев в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Сегодня вблизи города Часов Яр Донецкой области российские террористы ударили по машине волонтеров. Прямое попадание из ПТРК", - заявил он.

Президент добавил, что сейчас известно, что в результате обстрела погиб канадец Энтони Игнат и, вероятно, испанка Эмма Игуаль.

Кроме того, еще двое волонтеров доставлены в больницы Днепра. Это гражданин Германии Мавик Рубен и гражданин Швеции Йохан Матиас, им оказывается необходимая помощь.

"Этот российский обстрел снова-таки подтверждает, насколько близка война против Украины для всех в мире, кто действительно ценит человеческую жизнь и кто считает общим моральным долгом человечества остановить террор и победить зло", - заявил Зеленский.

Российский обстрел волонтеров

10 сентября иностранные волонтеры попали под вражеский артиллерийский огонь вблизи Часового Яра в Донецкой области.

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Владимир Зеленский Война России против Украины
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