Выезд за границу на собственном авто: какой важный документ нужен и как его оформить

При выезде за границу на собственном авто необходима "Зеленая карта". Украинцам объяснили, что это и как ее оформить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.
"При выезде за границу на собственном авто понадобится международный договор страхования "Зеленая карта". Это автострахование гражданско-правовой ответственности - обязательно для водителей, следующих в другие страны", - говорится в сообщении.
Этот документ обеспечит возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине страхователя за границей.
Для оформления понадобятся:
"Оформить страховку в электронной или бумажной форме можно у страховщиков, являющихся полными членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) или у страховых агентов страховщика - полного члена МТСБУ", - отмечают специалисты.
Проверить статус сертификата "Зеленая карта" можно на сайте МТСБУ.
С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение и мобилизация из-за масштабного вторжения РФ. В связи с этим, мужчины от 18 до 60 лет не могут выехать за территорию страны.
На данный момент военное положение и мобилизация в Украине продлены до 9 ноября.
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