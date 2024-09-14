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Выезд за границу на собственном авто: какой важный документ нужен и как его оформить

Фото: как оформить "Зеленую карту" для выезда за границу на собственном авто (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

При выезде за границу на собственном авто необходима "Зеленая карта". Украинцам объяснили, что это и как ее оформить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.

"При выезде за границу на собственном авто понадобится международный договор страхования "Зеленая карта". Это автострахование гражданско-правовой ответственности - обязательно для водителей, следующих в другие страны", - говорится в сообщении.

Этот документ обеспечит возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине страхователя за границей.

Что нужно для оформления "Зеленой карты"

Для оформления понадобятся:

  • свидетельство о регистрации автомобиля (технический паспорт);
  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код (для физических лиц)/код ЕГРПОУ (для юридических лиц).

"Оформить страховку в электронной или бумажной форме можно у страховщиков, являющихся полными членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) или у страховых агентов страховщика - полного члена МТСБУ", - отмечают специалисты.

Проверить статус сертификата "Зеленая карта" можно на сайте МТСБУ.

Выезд за границу

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение и мобилизация из-за масштабного вторжения РФ. В связи с этим, мужчины от 18 до 60 лет не могут выехать за территорию страны.

На данный момент военное положение и мобилизация в Украине продлены до 9 ноября.

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