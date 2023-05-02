Выезд из Китая затрудняется по мере ужесточения режима Си Цзиньпина, - Reuters

Китай все чаще запрещает людям покидать страну, в том числе иностранным бизнесменам, хотя власти заявляют, что страна открыта для бизнеса после трех лет жестких ограничений, введенных из-за COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"С тех пор, как Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году, Китай расширил правовое поле для запретов на выезд и все чаще использовал их, иногда без законных оснований", - говорится в отчете Safeguard Defenders .

По оценкам группы, "десяткам тысяч" китайцев запрещен выезд в любое время. В нем также цитируется научная статья Криса Карра и Джека Вролдсена 2022 года, в которой было обнаружено 128 случаев запрета на выезд иностранцев в период с 1995 по 2019 год, в том числе для 29 американцев и 44 канадцев.

Внимание к запретам на выезд привлекает внимание из-за роста напряженности между Китаем и США из-за торговых споров и споров в области безопасности. Это контрастирует с сообщением Китая о том, что он открыт для зарубежных инвестиций и путешествий, выйдя из изоляции некоторых из самых жестких в мире COVID-ограничений.

Анализ Reuters записей о запретах на выезд из базы данных Верховного суда Китая показывает восьмикратное увеличение числа дел, в которых упоминаются запреты, в период с 2016 по 2022 год.

На прошлой неделе Китай усилил свой закон о контрразведке, разрешив запретить выезд любому, китайцу или иностранцу, в отношении которого ведется расследование.

Большинство дел в базе данных, касающихся запретов на выезд, являются гражданскими, а не уголовными. Агентство Reuters не обнаружило никаких сообщений, связанных с иностранцами, политически чувствительными подрывными действиями или вопросами национальной безопасности.

Для сравнения, США и Европейский союз вводят запрет на въезд для некоторых подозреваемых в уголовных преступлениях, но, как правило, не в отношении гражданских исков.

Иностранный бизнес обеспокоен усилением контроля и расплывчатостью формулировок законодательства о контрразведке, в котором говорится, что запрет на выезд может быть наложен на тех, кто наносит "ущерб национальной безопасности или значительный ущерб национальным интересам".

Согласно отчету организации Safeguard Defenders, в число людей, которым запрещено покидать Китай, входят обычные китайцы, вовлеченные в финансовые споры, а также правозащитники, активисты и юристы, а также представители этнических меньшинств, таких как уйгуры в северо-западном китайском регионе Синьцзян.

Некоторые активисты говорят, что более широкое использование запретов на выезд отражает ужесточение мер безопасности при председателе Си.

"Они могут найти любую причину, чтобы помешать вам покинуть страну, - сказал Сян Ли, китайский правозащитник, которому два года отказывали в выезде, прежде чем он сбежал из Китая в 2017 году, а затем получил убежище в США. - В Китае нет верховенства права. Закон служит целям Коммунистической партии Китая. Он очень эффективен".