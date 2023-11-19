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Выехали за границу, а долги растут? "Нафтогаз" подсказал выход, рассказав о нововведениях

Фото: в "Нафтогазе" рассказали о новой услуге для тех, кто за границей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Кроме владельца, вносить показатели газового счетчика теперь может еще некоторый перечень лиц. А верифицироваться в личном кабинете "Нафтогаза" можно и по международному номеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины".

"Мы выполнили просьбы клиентов и расширили географию использования нашего личного кабинета. Добавили в процесс верификации возможность подтверждения по международному номеру", - говорится в сообщении.

Также теперь есть функция определения типа контакта при идентификации:

  • владелец;
  • квартирант;
  • родственник;
  • совладелец.

Почему важно передавать показания?

Как объясняют в "Нафтогазе", передавать показания счетчика необходимо даже если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом.

"Если этого не сделать, оператор ГРМ (гор- или облгаз) может насчитать объем потребленного газа на основе "планового ежемесячного объема потребления", - отмечают специалисты.

Поэтому во избежание этой ситуации передавайте ежемесячно фактические, неизменные показания счетчика.

Как ранее сообщалось, счета за газ можно оплатить через онлайн-банкинг. Но это нужно делать правильно, чтобы не получить платежку с долгом в будущем.

Кроме того, украинцы могут заменить газовый счетчик для правильного учета объемов электроэнергии, получаемой бытовыми и коммерческими потребителями. Кто за это должен платить - в материале.

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