Обнаружили в 29 странах. Новый штамм COVID может вызвать очередную волну эпидемии, - ВОЗ

Штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 может привести к новой волне заболеваемости, его обнаружили уже в 29 странах на нескольких континентах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Мы обеспокоены его темпами роста, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где новый штамм быстро заменил другие циркулирующие подварианты", - заявила технический специалист ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхове.
Одновременно с этим, чиновники ВОЗ не уверены, означает ли это, что больше людей попадет в больницу или умрет на фоне имеющегося у них иммунитета. Также в ВОЗ пока не знают, является ли Omicron XBB.1.5 более тяжелым, чем другие циркулирующие подварианты.
По словам Ван Керхове, ВОЗ работает над анализом серьезности нового штамма, который будет опубликован в ближайшие дни.
Ранее в ВОЗ заявили, что власти Китая занижают показатели заболеваемости и смертности от новой вспышки COVID-19.
Также РБК-Украина сообщало, что внезапная отмена Пекином сверхстрогих ограничений в прошлом месяце привела к тому, что вирус распространился на 1,4 млрд жителей Китая, обладающих слабым иммунитетом после того, как их защитили от вируса в китайском городе Ухань три года назад.
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