Вывозили уклонистов на "скорых": СБУ разоблачила преступную схему в Одесской области

СБУ совместно с Нацполицией разоблачили очередную схему для уклонистов в Одесской области. Организаторы помогали гражданам призывного возраста пересечь границу при помощи "скорой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что правоохранители остановили на международной трассе "Одесса-Рени" карету скорой помощи, которая с проблесковыми маячками везла к границе двух уклонистов.
"Вместе с этим были задержаны организаторы преступной группировки", - отметили в СБУ.
По данным следствия, ими оказались двое иностранных граждан с видами на временное проживание в Украине и житель Одесской области.
Сначала мужчин призывного возраста доставляли на каретах скорой помощи в так называемой "зеленке", после чего их встречал другой человек и проводил лесом в соседнюю европейскую страну.
Как сообщают в ведомстве, участники преступной группировки организовали схему, благодаря которой удалось наладить вывоз уклонистов за границу за денежное вознаграждение от 4.8 тысячи долларов.
"Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий экипажа скорой, задействованный в незаконной деятельности", - сообщили в СБУ.
После задержания у организаторов схемы изъяли карты и мобильные телефоны. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Фото: в Одесской области задержали организаторов схемы для уклонистов (ssu.gov.ua)
Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в государстве было введено военное положение. В частности, мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.
Несмотря на это, в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. В частности, в Одесской области рецидивист организовал схему вывоза уклонистов в Приднестровье.
К тому же, правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных в Молдову.
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