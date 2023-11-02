Вывозили уклонистов на "скорых": СБУ разоблачила преступную схему в Одесской области

Сообщается, что правоохранители остановили на международной трассе "Одесса-Рени" карету скорой помощи, которая с проблесковыми маячками везла к границе двух уклонистов.

"Вместе с этим были задержаны организаторы преступной группировки", - отметили в СБУ.

По данным следствия, ими оказались двое иностранных граждан с видами на временное проживание в Украине и житель Одесской области.

Сначала мужчин призывного возраста доставляли на каретах скорой помощи в так называемой "зеленке", после чего их встречал другой человек и проводил лесом в соседнюю европейскую страну.

Как сообщают в ведомстве, участники преступной группировки организовали схему, благодаря которой удалось наладить вывоз уклонистов за границу за денежное вознаграждение от 4.8 тысячи долларов.

"Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий экипажа скорой, задействованный в незаконной деятельности", - сообщили в СБУ.

После задержания у организаторов схемы изъяли карты и мобильные телефоны. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: в Одесской области задержали организаторов схемы для уклонистов (ssu.gov.ua)