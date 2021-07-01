Vivo запатентувала смартфон з вбудованим дроном-камерою

У верхній частині смартфона захований компактний дрон з двома камерами (одна дивиться вгору, а інша в бік) і трьома інфрачервоними датчиками. Завдяки цьому, можна робити фотографії з повітря.

Якщо такий смартфон випустять, можна буде знімати себе здалеку або підлетіти до віддаленого об'єкта. Однак в патенті немає інформації, як буде здійснюватися управління дроном.

Можна припустити, що управління дроном здійснюється безпосередньо зі смартфона.