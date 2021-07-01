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Vivo запатентувала смартфон з вбудованим дроном-камерою

Автор: РБК-Україна

Китайська компанія Vivo запатентувала смартфон, з якого повинна вилітати камера у вигляді дрона. Зовні апарат виглядає, як звичайний смартфон, але у нього є висувна конструкція у верхній частині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LetsGoDigital.

У верхній частині смартфона захований компактний дрон з двома камерами (одна дивиться вгору, а інша в бік) і трьома інфрачервоними датчиками. Завдяки цьому, можна робити фотографії з повітря.

Якщо такий смартфон випустять, можна буде знімати себе здалеку або підлетіти до віддаленого об'єкта. Однак в патенті немає інформації, як буде здійснюватися управління дроном.

Можна припустити, що управління дроном здійснюється безпосередньо зі смартфона.

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смартфондрон